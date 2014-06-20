Дети рождаются от любви

26 ноября – День матери

В доме, где живёт счастье, приятно находиться. Это правда. Я пробыла в гостях у многодетных супругов Абзалиловых около четырёх часов, которые пролетели как одно мгновение. Мне было у них очень хорошо. Потому что в атмосфере взаимной любви и приязни нормальному человеку плохо быть не может.

ОТ ДВУХ ДО ДЕСЯТИ

В квартире, где сейчас живёт семья Абзалиловых, много света, тепла и жизненного пространства, есть всё необходимое, чтобы шестеро детей Полины и Алика могли нормально расти и развиваться.

– Это комната девочек, – Полина проводит для нас маленькую экскурсию по большой четырёхкомнатной квартире. – Здесь они спят, а здесь занимаются. Самая младшая пока живёт с нами в нашей спальне.

Из девичьей спальни, обставленной и оформленной в ярко-розовых тонах, вместе с хозяйкой следуем в комнату мальчиков, где преобладает синий цвет, да и атмосфера построже. Следующая комната – спальня родителей. В коридоре – шведская стенка, здесь ребятня разминается. Часть гостиной занимает беговая дорожка. В просторной кухне на накрытом к чаю длинном столе ждут своего часа два медовых торта, приготовленных Полиной.

– Ну что, будем знакомиться? – Полина представляет мне своих чад. – Наш старший сын Рома, ему десять, он учится в четвёртом классе. Это наш первый помощник, на него всегда можно рассчитывать, если речь идёт о необходимости присмотреть за младшими. Летом в деревне он сам колол дрова, помогал бабушке работать в огороде.

– А ещё Роман уже два года занимается борьбой, – вступает в разговор папа Алик. – Мужчина должен уметь защитить себя и более слабого, если понадобится.

Улыбчивый красавчик Рома с ямочками на щеках меньше всего похож на борца. Но когда он демонстрирует свои мускулы, я восторженно цокаю языком – парень он и вправду спортивный.

Ангелине, рослой девочке в розовом гофрированном платьице, семь лет, она первоклассница. В семье все считают её очень развитой и независимой. Ангелина – первая ученица в классе. Она сама принимает важные решения. Ещё в дошкольном возрасте Ангелина захотела заниматься музыкой, и в доме появился инструмент. Некоторое время спустя девочка заявила: «Музыка – это не моё!».

И переключилась на танцы. А за фортепиано всё чаще можно видеть её младшую сестру Вику, которая с удовольствием осваивает азы нотной грамоты.

Но мы, кажется, забегаем вперёд. Артур и Тимур – двойняшки, им по шесть лет. Следующей осенью братья собираются в школу.

– Артур старше брата на пять минут и выше на три сантиметра, – улыбается Полина. – Но Тимур шустрее брата, он у нас такой живчик и хитрюга. Зато Артуру больше свойственны надёжность и основательность.

Виктории (в семье её зовут Викушкой) четыре года, и имя для неё папе с мамой долго выбирать не пришлось.

– У нас смешанный брак, – объясняют мне Абзалиловы. – Папа – татарин, мама – русская. Поэтому при выборе имён для детей мы всегда много спорим, обсуждаем разные варианты. Но Виктория родилась 9 мая, в День Победы. И спорить на этот раз было не о чем.

Малышке Дарине чуть больше двух лет.

– Она самая маленькая в семье, зато самая активная и громкая, – говорит Полина. – Дети у нас все спокойные, тихие. Но вот родилась Дарина, и я потеряла покой.

Алик рассказывает, что присутствовал при родах младшей дочки.

– Это произвело на меня сильное впечатление, – признаётся он. – Я видел, как родился мой ребёнок! И потом друзьям советовал поддержать своих жён. Для тебя самого это что-то вроде переоценки ценностей…

Полина и Алик говорят, что у каждого их ребёнка – свой характер, даже двойняшки абсолютно разные. И к каждому из шестерых родители сумели подобрать ключик. Так что дети у Абзалиловых – золотые. Пока мы беседовали со взрослыми, младшие были заняты своими делами, и в квартире царила почти идеальная тишина. Ну, разве что двойняшки по очереди подходили к папе, чтобы что-то тихонько сообщить ему на ушко.

БЫТЬ МАМОЙ – ЭТО ЗДОРОВО!

Полине 31 год, Алик старше жены на десять лет. У него это второй брак, в первой семье растут 17-летний сын Айдар и 12-летняя дочь Аделина.

– Наш папа очень внимательный и заботливый. – Полина с любовью смотрит на мужа. – Он нежный и любящий отец. С детьми он проводит больше времени, чем со мной. Айдар и Аделина тоже бывают у нас в гостях. Наши дети дружат, общаются, и мы считаем, что это нормально.

По выходным Алик берёт всех своих сыновей и в компании своих братьев, друзей и их сыновей отправляется в баню. Такой вот ритуал, такая добрая семейная традиция.

Полину Алик увидел в компании общих друзей. И сразу между ними возникла симпатия. Правда, свои чувства девушка долго скрывала. Ему пришлось долго за ней ухаживать, пока, наконец, она не ответила ему взаимностью. Их браку – 11 лет. И то, что в их семье будет шестеро детей, для них самих не было чем-то изначально запланированным.

– Дети рождаются от любви, – считает Полина. – И каждой своей беременности я радовалась. Я вообще против абортов. Единственный раз, когда был шок и были сомнения, так это после того, как на УЗИ мне сказали, что будет двойня. А у нас с Аликом уже было двое детей, причём Ангелине ещё и полугода не исполнилось. Но мы поговорили с мужем и решили, что выдержим. Мама моя здорово помогала, целый год приходила к нам с самого утра как на работу. Первый год после рождения двойняшек был очень тяжёлый, я спала по четыре часа в сутки. Зато теперь Артур и Тимур – мои помощники.

Сама Полина – не единственный ребёнок в семье, у неё есть старший брат. С детства она мечтала о большой семье, все куклы были её детьми. Но о том, что станет матерью шестерых детей, не задумывалась. Теперь, в тридцать лет став обладательницей медали «Материнская слава», она убеждена, что быть мамой – это здорово, хотя и ответственно:

– Если в семье папа и мама любят друг друга и живут в любви, то и детей особо воспитывать не надо. Они просто растут в этой атмосфере.

Конечно, без труда не будет и результатов. А трудиться Полине, несмотря на диплом экономиста, приходится дома – весь быт, всё хозяйство, все заботы о детях лежат на её женских плечах.

– Наш папа – кормилец, он зарабатывает для семьи деньги, – говорит Полина. – А на мне дети и дом. И у нас как-то получается успевать всюду. Старшие пошли в школу, уже умея читать, писать, считать. Я сама занимаюсь с детьми рисованием, лепкой, мы вместе читаем, мастерим игрушки к Новому году. Дети помогают мне наводить порядок в квартире – убираются в своих комнатах. Мы приучаем их к самостоятельности. А на кухне у меня другие помощники – посудомоечная машина, мультиварка. И, конечно, нам помогают наши дедушки и бабушки, большое им за это спасибо.

– А ещё нашу семью поддерживают друзья и родственники, – добавляет Алик. – Я руковожу строительной фирмой, но почти весь мой заработок уходит на продукты. Так что когда нам приносят детские вещи, обувь, мы не отказываемся.

Абзалиловы дружат со спортом – мальчишек папа уже поставил на горные лыжи, девочки тоже любят проводить выходные зимой на природе. Летом старшие дети уезжают в лагерь скаутов, где живут в палатках, учатся разводить костры и ориентироваться в лесу. А в остальное время с удовольствием гуляют во дворе.

– У нас окна выходят во двор, – говорит Полина. – Все дети собираются и вместе выходят на прогулку. А я в это время могу спокойно заниматься домашними делами. В праздники у нас дома всегда весело и многолюдно: приходят в гости мои подруги Лена и Наташа, часто бывают родственники, коллеги, приятели мужа, их дети. Словом, скучать не приходится.

Полина призналась, что когда дети немного подрастут, она хотела бы вернуться к занятиям танцами, ведь до одиннадцатого класса она занималась в хореографическом коллективе «Мираж». А ещё ей хочется рисовать. Но главная мечта супругов – встретить зрелость в собственном доме, среди детей и внуков.

– Представляешь, сколько у нас внуков будет? – спрашивает Полина своего Алика с мечтательной улыбкой.

– Моя Полина – отличная жена и мать, – Алик с гордостью смотрит на супругу. – Она заботится о детях, о доме. Вкусно приготовит, дети ухожены, сыты, здоровы и веселы. И меня при этом не забывает. Я люблю свою жену, и, надеюсь, она меня тоже любит.

– Забота и ответственность – вот что восхищает меня в моём муже, – признаётся Полина.

Марина ВОРОНОВА