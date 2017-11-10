Для успешных занятий – все условия!

Открылся учебный корпус медицинского колледжа

На днях в городе состоялось торжественное открытие очередного учебного корпуса медицинского колледжа, в котором участвовали помощник министра здравоохранения республики Ринат Хисматуллин и председатель Совета городского округа г.Стерлитамак Андрей Ширяев.

Гостей встречали хлебом-солью, башкирскими танцами, фильмом собственного производства и необычным дефиле – студентки колледжа продемонстрировали экспонаты музея исторической медицинской одежды. История медицинского халата была широко представлена костюмами сестёр милосердия разных эпох и стран – Франции, Америки, Англии, Германии, Греции, России. На дефиле также можно было увидеть модели современной медицинской одежды – красивой, удобной и функциональной. Примечательно, что вся сестринская форма сшита руками сотрудника колледжа.

Зданию, переданному медколледжу под учебный корпус, требовался капитальный ремонт. За короткое время за счёт собственных средств силами техперсонала колледжа была проведена большая работа: отремонтированы кровля, системы отопления, выполнены побелка, покраска помещений и коридоров, ремонт и замена напольных покрытий.

Во время экскурсии по учебному корпусу колледжа его директор Виль Ибрагимов провёл гостей по новым, оснащённым современным оборудованием кабинетам, лабораториям и мастерским, где с сентября уже обучаются студенты по специальностям «Фармация», «Стоматология ортопедическая», «Лабораторная диагностика». В дальнейших планах руководства колледжа – строительство спортивного зала и оборудование в подвальном помещении здания тира.

– Создание на базе медицинского колледжа дуальной образовательной среды решает задачи нового содержания профессионального образования, – считает Ринат Хисматуллин. – Здесь есть всё для успешной подготовки специалистов: информационно-техническая инфраструктура, компьютерные классы, учебные аудитории, активно внедряются принципы симуляционного обучения.

Медицинский колледж Стерлитамака – одно из старейших учебных заведений, начавшее свою историю с 1935 года. За восемь с лишним десятилетий в его стенах подготовлено около 20 тысяч специалистов-медиков среднего звена. Отсюда начинали свой путь в профессию многие известные врачи и организаторы здравоохранения города и республики.

Часть зданий, принадлежащих колледжу сегодня, расположена на улице Комарова. Недавно отремонтированный учебный корпус по проспекту Октября – ещё один серьёзный шаг на пути расширения образовательных возможностей этого учебного заведения.

Марина ВОРОНОВА