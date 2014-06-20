Долгожданное чудо

Первые документы получили родители пяти малышей

Первое слово, которое дети во всех уголках Земли произносят с огромной любовью и нежностью, – «мама». Именно она – наш друг, советчик и опора. Именно к ней мы бежим и с разбитыми коленками, двойками, безответной любовью, и с первыми нарисованными шедеврами, пятёрками, повышением по службе. Мы верим, что её чуткое сердце способно распознать все наши эмоции, её ласковые руки в силах отвести любую беду, добрые глаза могут всё понять, принять и простить. Сколько бы нам ни было лет, самым нужным человеком остаётся мама. Этот праздник у нас в стране просто невозможно обойти стороной.

В канун Дня матери в роддоме КБ № 1 состоялась государственная регистрация рождения малышей и торжественная выписка. Первые документы получили родители пяти новорождённых: трёх мальчиков и двух девочек. Поздравляли семьи управляющий делами ГО г.Стерлитамак Рустам Мушарапов, заведующая отделом ЗАГС Галина Кузнецова, депутат Совета ГО г.Стерлитамак Сергей Онищенко, директор сети детских магазинов «Фея» Екатерина Фризен.

Среди присутствующих выделялся, умиляя всех, один молодой папочка, который не сводил глаз со своего ребёнка и, казалось, ничего вокруг не видел и не слышал. Пока все смотрели на то, как приветствуют, поздравляют и вручают подарки виновникам праздника, он то потрогает лобик своего малыша, то поправит уголок конверта, то просто любуется своим сынишкой.

– Мы почти три года ждали появления на свет нашего мальчика, – улыбается Александр Бухмастов. – И вот, наконец, я держу долгожданное чудо на руках и никак не могу поверить в реальность происходящего. Хочу поблагодарить медиков за то, что они подарили мне и моей супруге Елене счастье быть родителями.

Ольга КИСЕЛЁВА