Дорасти до искренности

В театральном союзе Светланы Щетининой играют и дети, и взрослые

Если всё на свете проходит, что же тогда остаётся? Наши истории. Истории любви, успеха, испытаний. Жизненные впечатления не ветер – не проносятся мимо. Мы слой за слоем наращиваем ими свою душу, как моллюск – жемчужину. Но, увы, не умеем раскрыться, и сокровища всей нашей жизни остаются взаперти. Хорошо, что есть театр. Прощайте, потухшие взгляды и ощущение бессмысленности! Актёры возвращают нам самих себя.

Творческий союз «Лидер» под руководством талантливейшего режиссёра Светланы Щетининой – это детская театральная студия «Шут с нами», народный студенческий «Театр +ЭМ» и взрослый театр «На чердаке». «Театр +ЭМ» порадовал постановкой для детей «Вверх тормашками» по пьесам Ксении Драгунской, «На чердаке» – спектаклем «Белкин и Домовой». Открытие нового театрального сезона «Лидера» стало открытием и для зрителей. И вот почему.





ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.

О ТОМ, КАК ОДОМАШНИЛИ ДИКИХ БАБУШЕК

Все облака сделаны из яблочного киселя. А, бессовестно капризничая, внучки рискуют не только опоздать на кружки «фигурного пения» и «выжигания по теннису», но и остаться без бабушек. Не сомневайтесь, бабушки умеют превращаться из домашних в диких.

На сцене – не одна, как в пьесе, а сразу четыре внучки: хулиганка, ботаник, гламурная и капризуля. У каждой свой характер, в роли каждой из них несколько раз в день успевает побыть, пожалуй, каждая девочка. Героини радостно распевают: «Соберу я всех собак, приведу домой – вместо бабушки они будут жить со мной». Радостно, но недолго. Жить без варенья, сказки на ночь и бабушкиной ласки у детей получается плохо. Девочки отправляются в опасное путешествие, чтобы вернуть одичавших бабуль. Они знакомятся с мудрым Деревом, подростком Разбойником, своенравной Красавицей и многое понимают…

Бесподобные мягкие декорации, оригинальные костюмы, яркое и органичное музыкальное оформление. Эти слагаемые сценического успеха дополнены мультимедийными решениями. Вот диктор центрального телевидения сообщает: «Бродячие бабушки совершили разбойное нападение на хозяйственный магазин. Предводительница носит фартук в красный горошек и летает на пылесосе». Вот, ближе к финалу, когда маленький зритель должен немного устать, он, напротив, воодушевляется – благодаря умной режиссёрской «провокации» помогает героиням вернуть их ребячье счастье. Как именно – посмотрите и испытайте сами вместе с детьми. А ещё вы узнаете, что бывает со словами, которые бросают на ветер, и почему, если любишь человека больше всех на свете, лучше его не дразнить, а радовать…

К счастью, студенческий «Театр +ЭМ» со спектаклем «Вверх тормашками» уже дебютировал в нескольких школах нашего города.

– Я понимаю, почему взрослые спектакли даются актёрам легче, чем детские, – говорит третьекурсник колледжа культуры и искусства Влад Арсланбеков, сыгравший Разбойника. – Ребёнка не переиграешь. Дети непосредственнее взрослых. Работая над ролью, мне пришлось много наблюдать за детьми – на улице, в торговых центрах, в маршрутке. Зачем смотреть «Вверх тормашками»? Спектакль учит главному – доброму отношению к близким, но делает это ненавязчиво. Дети узнают в героях себя и, смеясь над собой, становятся лучше.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.

О ТОМ, ПРОСТО ЛИ ЭТО – СПАСТИ ДРУГ ДРУГА

Опустевший дом готовится к сносу. Здесь только разруха и чьи-то детские воспоминания, чёрное и белое. В дом своего рождения возвращается солидный (и на вид далеко не счастливый) человек. Попробуйте объяснить ему, что домовые существуют! Он кандидат наук, он требует «какого-нибудь материального подтверждения». Домовой материализуется эффектно: он босой, но во фраке, с цилиндром и бутафорской бородой. Домовой (Владислав Кучин) являет собой ожившее время, те годы, когда Вова Белкин (Радик Бикбулатов) ковырял пальчиком обои в углу за шкафом и пережил первое горе – обронил где-то оловянного солдатика.

– Значит, это ты его спёр? – потрясён взрослый Белкин находкой, которую вручает ему Домовой.

– Не-е. Ты его в песочнице потерял, а я нашёл, сберёг. Следовало бы мне спасибо сказать.

– Спасибо.

– Не стоит, тем более что про песочницу я наврал.

В разрушенном доме больше никого не будет. Но зритель с жадностью станет выхватывать из полумрака каждый взгляд и жест этих двоих. Такие разные, они будут источником комичных диалогов и разворачивающихся судеб.

Да, не за воспоминаниями пришёл Белкин, а за избавлением: в его кожаном портфеле – верёвка с петлёй.

– На работе всё в порядке? – пытается разобраться Домовой.

– Да, в порядке. Повышение предложили, – бесцветно отвечает Белкин.

– Может, дома не всё нормально?

– Да нет. Вроде всё нормально.

– Дети непутёвые? Такое часто бывает, да вот хоть себя вспомни. Как родители с тобой мучились! Кстати, сколько их у тебя?

– Двое, и, кроме радости, ничего от них не вижу.

– Жена изменяет?

– Нет. И вообще, любит она меня.

– А-а-а! Понимаю-понимаю, тебе любовница изменила?!

– Типун тебе на язык! Обе верны, как собаки.

– Вова! Сдаётся мне, у тебя всё хорошо…

Нет, не всё хорошо с человеком, если жестокая шутка коллег способна заставить его расстаться с жизнью. Как его образумить? Что скорее вернёт человеку смысл существования – остроумная месть или просто разговор по душам? Эта история не угнетает, а обновляет, после неё очень хочется жить. Причём уже по-другому.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 ноября 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА