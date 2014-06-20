Е.А.Черномырдин: «Платить всё равно придётся»

1 ноября – День судебного пристава

Сегодня Федеральной службе судебных приставов исполняется 152 года, за которые сложилась своя история, сформировались традиции, появились и свои герои. Мы предлагаем читателям интервью с начальником отдела – старшим судебным приставом Стерлитамакского городского отдела Управления ФССП России по РБ Е.А.ЧЕРНОМЫРДИНЫМ (на снимке).

– Евгений Алексеевич, расскажите о задачах вашей службы.

– Сотрудники Федеральной службы судебных приставов – «государственники» не просто из-за принадлежности к системе государственной службы, а прежде всего по сути решаемых задач. Ведь взыскание средств на содержание детей и просроченной зарплаты, пополнение бюджетов всех уровней, осуществление функций дознания, розыск детей по решению суда и лиц, уклоняющихся от правосудия, а также обеспечение безопасности судов и выдворение нелегальных мигрантов за пределы страны по-прежнему востребованы государством и гражданами. Ведь не зря говорят, что сила закона – в его исполнении. Сегодня Федеральная служба судебных приставов – единственный уполномоченный орган государственной исполнительной власти, осуществляющий принудительное исполнение судебных решений.

В ежедневные задачи судебных приставов-исполнителей входят взыскание задолженности в счёт погашения невыплаченной заработной платы, алиментов на содержание детей и родителей; возврат долгов; возмещение ущерба, причинённого преступлением; просроченных кредитов; коммунальных услуг; неоплаченных штрафов; налогов, сборов, пошлины, восстановление на работе; предоставление жилья; приостановление опасных объектов и запрет их деятельности; устранение нарушений пожарной, экологической, промышленной безопасности; снос незаконных строений.

– Какие меры применяются к должникам?

– По всем направлениям применяются меры принудительного исполнения: ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, наложение ареста и списание денежных средств со счетов должников, открытых в кредитных организациях и отделениях банков, вынесение запрета на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, его изъятие и реализация, привлечение злостных неплательщиков к административной и уголовной ответственности.

В настоящее время на исполнении у судебных приставов-исполнителей Стерлитамакского городского отдела находится около 57000 исполнительных документов. Всего за 9 месяцев 2017 года находилось на исполнении 135152 исполнительных производства на сумму более 7 млрд рублей. За этот период окончено 73650 исполнительных производств на сумму более 3 млрд рублей, что на 4713 исполнительных производств больше, чем за аналогичный период прошлого года, в консолидированный бюджет перечислено более 130 млн рублей в виде взысканных налогов, штрафов, страховых взносов, что также на 10 процентов превышает показатели прошлого года. За этот период более 150 работникам различных предприятий возвращена сумма около 5 млн рублей невыплаченной заработной платы. Весомый вклад в увеличение взысканных сумм внесло внедрение в деятельность судебных приставов современных информационных технологий.

За 9 месяцев 2017 года судебными приставами Стерлитамакского городского отдела наложены аресты по 1383 исполнительным производствам на сумму более 870 млн рублей. Имущество на сумму более 36 млн рублей реализовано либо передано взыскателям в счёт погашения задолженности.

– Одна из больных тем – долги по алиментам.

– Эта работа ведётся непрерывно и считается одной из приоритетных. В отделе сформирована специальная группа, которая работает в этом направлении и куда входят наиболее опытные сотрудники: работа сложная, и просто так со счёта, как по штрафам, деньги не спишешь. В текущем году количество находившихся на исполнении исполнительных производств о взыскании средств на содержание детей составило 2290, по 1477 исполнительным производствам взыскана задолженность и перечислена взыскателям на сумму более двух с половиной миллионов рублей. По данным исполнительным производствам активно применяются различные меры с целью принудить оплатить денежные средства на содержание детей – аресты и реализация имущества, выдача направлений в центры занятости, ограничение в выезде за пределы РФ и в пользовании специальными правами и др. Крайняя мера – привлечение должников к уголовной ответственности.

В 2017 году в отношении 69 недобросовестных родителей были возбуждены и расследованы уголовные дела по ст.157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, в отношении 105 должников составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Более 600 должников ограничены в праве на выезд за пределы Российской Федерации, 328 должников ограничены в пользовании специальными правами.

– Какое наказание ждёт нарушителей правил дорожного движения?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 ноября 2017 года)

Подготовил М.АЛЁШИН