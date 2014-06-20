Единый народ — сильное государство

4 ноября страна отмечает один из главных государственных праздников

День народного единства — один из самых молодых государственных праздников в России, учрежденный в 2005 году. Дата установлена в честь важного исторического события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Подвиги и свершения

Примеров единения ради общей цели в истории нашей страны немало. Общими усилиями, в едином порыве наш народ боролся с захватчиками, осуществлял грандиозные стройки, совершал экономические прорывы. И каждый раз весомый вклад вносила наша республика. Так, против Наполеона в 1812 году выступили более десяти тысяч башкир, которые образовали 20 конных полков. Наши земляки проявили в боях храбрость и отвагу и завоевали большое уважение даже у французов.

Полмиллиона наших земляков принимали участие в Первой мировой войне. Наибольший вклад внес Уфимский гарнизон в лице 190-го Очаковского полка, который активно воевал на австрийском фронте в течение трех лет.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 700 тысяч бойцов из Башкортостана. 278 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Башкортостан, как ни один другой регион, дал фронту шесть стрелковых и четыре кавалерийские дивизии, две стрелковые бригады, 12 отдельных полков, более сотни батальонов.

В грандиозных стройках страны, таких, как БАМ, активное участие принимали наши земляки, в частности, многочисленные стройотряды. Вместе мы поднимали целинные земли, строили электростанции, каналы и мосты.

Как будем праздновать

Накануне, 3 ноября, состоится «Большой этнографический диктант» — это всероссийская акция, принять участие в которой может любой желающий. Цель диктанта — выявить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в стране. Организаторами от на-шей республики выступают Министерство куль-туры РБ и Дом дружбы народов РБ.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уров-ню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Максимально возможная оценка — 100 баллов.

Как сообщает пресс-служба Минкульта РБ, в республике будут работать 12 площадок:Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, Уфа;Башкирский государственный университет, Уфа;Филиалы БашГУ в Сибае, Нефтекамске, Бирске, Стерлитамаке;Филиал Башкирского института технологий и управления, Мелеуз;Академия труда и социальных отношений, Уфа;Уфимский многопрофильный профессиональный колледж;Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж;Нефтекамский педагогический колледж;Месягутовский педагогический колледж.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 2 ноября 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

Рустэм ХАМИТОВ, Глава Республики Башкортостан:— День народного единства обращает нас к памяти о судьбоносных для нашего Отечества событиях, ярким примерам патриотизма и преданности родной земле. Он напоминает о подвиге народного ополчения, объединившего людей разных национальностей и сословий ради спасения Родины от иностранных захватчиков, придает сил для новых свершений, дальнейшей консолидации народов в единую и крепкую российскую нацию.

Башкортостан по праву гордится ратными победами, трудовой доблестью своих сыновей и дочерей. Патриотизм наших предков продолжается в сегодняшних делах по укреплению международных позиций страны, ее экономической мощи, межнационального мира и согласия. Это особенно ярко проявилось в памятные дни возвращения в состав России Крыма и Севастополя, в борьбе с терроризмом, стремлении вернуть мир на Ближнем Востоке.

От нашей сплоченности, ответственности и трудолюбия во многом зависят достойное будущее Отечества, успешное движение вперед родной республики.