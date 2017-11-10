Если мы вместе, нам всё по плечу!

О здравоохранении, образовании и активности горожан

Наталия Юрьевна Баринова – человек в городе известный: талантливый педагог, успешный руководитель, деятельный общественник, человек с огромным сердцем и просто красивая женщина. На протяжении 17 лет, как помощник Уполномоченного по правам человека по г.Стерлитамаку, она помогала горожанам, попавшим в тяжёлые жизненные ситуации. Поводом для сегодняшней встречи стала депутатская деятельность Наталии Юрьевны.

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Имея за плечами опыт трёх созывов, Наталия Баринова отметила, что действующий созыв имеет несколько кардинальных отличий от предыдущих. Впервые в городской Совет вошли не только традиционно представленные «Единая Россия» и КПРФ, но и «Справедливая Россия», и экологическая партия «Зелёные», и российская партия «Пенсионеры за справедливость».

Ещё одна особенность – значительное число молодых народных избранников. Однако представители молодого поколения, несмотря на свой возраст, мыслят глубоко и перспективно. В их действиях прослеживаются системный подход к проблемам города, желание дойти до сути. Например, на очередном заседании Совета встал вопрос об убыточности городского троллейбусного управления, а оно необходимо городу. Стремясь узнать причины такой ситуации, депутаты совместно с руководителем СТУ пытались вникнуть в экономическую составляющую, представленные обоснования. Парламентарии выехали на предприятие для изучения ситуации на месте. Депутатский корпус, в котором есть руководители-экономисты, дали практические рекомендации и реальные предложения по выходу из сложившейся ситуации.

Если посмотреть со стороны на принятие решений на сессиях городского округа, то складывается впечатление, что голосуют единогласно. Однако стерлитамакцы не видят, сколько парламентарии спорят, дебатируют, исследуют каждый вопрос, проект решения. Очень тщательное и глубокое изучение каждой инициативы – обязательное условие. Ведь прежде чем вынести то или иное предложение на голосование, депутаты часами обсуждают его на парламентских комиссиях и президиуме. Только тогда, когда предложение рассмотрено со всех сторон и в него внесены все изменения, оно выносится на голосование и принимается даже в этом случае не всегда единогласно. Наталия Юрьевна отдельно отметила, что многие вопросы не доходят до голосования, снимаются и отправляются на доработку, а некоторые даже по нескольку раз. Чаще всего это решения, касающиеся повышения тарифов.

Нынешний депутатский корпус различается по возрасту, профессии, статусу, политическим взглядам. Но всех парламентариев объединяют неравнодушие к проблемам города и его жителей, желание помочь.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА

Вопрос о необходимости ремонта единственной в городе детской больницы подняли именно депутаты горсовета. Депутаты Курултая поддержали эту инициативу. Министерство финансов РБ выделило необходимые средства. Летом закончился ремонт соматического корпуса. До конца года строители обещали сдать второй лечебный корпус и административное здание. Обращение депутатов всех уровней прозвучало на личной встрече с Главой республики Рустэмом Хамитовым. Нас услышали.

Депутаты прошлого созыва работали над проблемой переноса судебной медицинской экспертизы с территории детской больницы. Удалось ликвидировать киоски ритуальных услуг. Действующие народные избранники вывели решение этого вопроса на финишную прямую: определено новое место для этого учреждения и выделено финансирование.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В системе здравоохранения очень много проблем. И Стерлитамак столкнулся с несовершенством законодательства в этой сфере. Сегодня всё здравоохранение находится в ведении республики. Медицинские учреждения располагаются на территории города, но фактически принадлежат и напрямую подчиняются Минздраву РБ. Горожане по-прежнему обращаются с жалобами на медицину в городскую администрацию. Муниципалитет не имеет права контролировать или как-то вмешиваться в эти вопросы. Отдел здравоохранения при администрации, который занимался урегулированием существующих проблем, упразднён. Несмотря на это, медицинские учреждения вынуждены решать многие вопросы совместно с администрацией. Например, во время экстренного отключения электроэнергии город выделял деньги и специалистов для устранения последствий аварии. Хотя средства на это в бюджете и не были заложены. Депутаты работают над тем, чтобы вернуть в город отдел здравоохранения для координации и решения самых насущных вопросов.

Совсем недавно в адрес депутатов местного уровня поступило предложение от Курултая о передаче ряда полномочий на места. В частности, предлагается передать городу такие функции, как обеспечение медицинских работников жильём и транспортом, а также организация перевозок больных и умерших за счёт местного бюджета. При этом и само здравоохранение, и его финансирование полностью остаются в ведении республики. В ответном письме было выражено экспертное мнение стерлитамакского депутатского корпуса: город согласен взять на себя ряд полномочий, если на их осуществление выделят хотя бы часть денег.

НЕХВАТКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

По официальным данным, укомплектованность кадрами детского здравоохранения в Стерлитамаке составляет около 45 процентов. Остро стоит проблема с молодыми кадрами. Многие детские доктора уже достигли пенсионного возраста и вынуждены работать из-за острого дефицита врачей этой категории. И пока решить эту проблему силами только городской администрации не получается.

Например, муниципалитет не может выделить работникам здравоохранения жильё (даже служебное общежитие), потому что это не входит в его полномочия и будет трактоваться как нецелевое использование бюджетных средств. Примерно такая же картина и в других сферах здравоохранения.

Целевые направления тоже не работают. Девушки к концу учёбы выходят замуж, меняют фамилию, и в их отношении целевое направление перестаёт законодательно действовать. И эти молодые специалисты, как правило, в город не возвращаются.

Очень много кадров забрала на село федеральная программа «Земский доктор». Молодые специалисты заключают с государством пятилетний контракт, трудоустраиваются и работают в сельской местности, а за это получают один миллион рублей. На деле же молодые девушки, заключив контракт, уходят в декрет с одним ребёнком, затем рожают второго. За это время срок действия контракта заканчивается, и специалисты переезжают в большие города. Таким образом, сёла, малые и средние города остаются без врачей.

– Эта проблема общероссийская, – с горечью констатирует Наталия Баринова. – Но наши депутаты на своём уровне делают всё возможное для её решения. Работаем по открытию интернатуры в городе. Выходим с предложениями на более высокий законодательный уровень по решению вопроса обеспечения жильём молодых врачей.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 ноября 2017 года)

Записала Ольга КИСЕЛЁВА