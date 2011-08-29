Эвакуировали людей из 11 зданий

Накануне поздним вечером в экстренные службы города вновь поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Злоумышленники сообщили об угрозе взрывов в шести торгово-развлекательных центрах, двух спортивных учреждениях, гостинице, кинокомплексе, а также в жилом доме по улице Артёма.

Оперативные службы своевременно прибыли на места. Была проведена эвакуация людей из зданий, после чего за работу принялись кинологи с собаками, были обследованы все помещения, включая подвалы и чердаки. Взрывные устройства не обнаружены. Эвакуация проводится не в рамках каких-либо учений, а является частью необходимого алгоритма работы экстренных служб при поступлении сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. В этом случае посетителям торговых центров, спортивных клубов, жителям многоквартирных домов следует с пониманием относиться к сложившейся ситуации и чётко, без промедлений исполнять инструкции представителей правоохранительных органов. На время работы оперативных служб для эвакуированных жителей МКД был подготовлен тёплый автобус.

Собственникам и арендаторам нежилых помещений, расположенных в МКД, следует представить в управляющую этим домом компанию свои координаты, чтобы экстренные службы могли беспрепятственно осмотреть помещения.

В этот день также были зарегистрированы звонки телефонных террористов в Уфе.

Впервые подобные звонки начали поступать в различных городах России в сентябре. Информация о якобы заложенных взрывных устройствах проверяется тщательно, все службы реагируют на сообщения быстро и качественно.