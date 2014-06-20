Фанур Давлетбаев: «Говорят, я родился в рубашке»

1 декабря – День памяти погибших в чеченской войне и других локальных конфликтах

Визитка

Фанур Давлетбаев. 36 лет. Участник боевых действий в Чеченской Республике. Имеет две военные специальности: механик-водитель БМД и сапёр. Председатель Стерлитамакской ассоциации ветеранов ВДВ. Депутат Совета городского округа. Профессиональная деятельность связана с обеспечением безопасности людей. Свободное время отдаёт физической подготовке (рукопашный бой) и охоте (причём, настоящей, дающей зверю шанс).

О ДОНБАССЕ

Мы долго разговаривали с Фануром. Сошлись во мнении, что такие командиры ополчения Донбасса, как Моторола и Гиви, безусловно, герои. Но именно популярность их сгубила. Задумайтесь, почему бойцы спецназа ГРУ даже во время учений бывают в масках, почему лётчики, воюющие в Сирии, в последнее время не показывают лиц. У Фанура есть немало знакомых, в том числе и из Башкирии, которые добровольно воевали на Донбассе и вернулись назад.

Кстати, Фанур со своей группой «Мирное небо» тоже бывал на Донбассе – в городе Перевальске. Говорит, что публика принимала очень тепло. Патриотизм там на подъёме. Чтят люди и историю. В частности, много рассказывали о нашем земляке генерале М.М.Шаймуратове, освобождавшем Украину от фашистов.

У Фанура подрастает сын. 9-летний Ислам легко отжимается 400 раз, выполняет все спортивные нормативы по-взрослому и утверждает, что будет служить два года, как папа. Одного года, по мнению мальчика, мало.

Как служил сам Фанур, можно рассказывать долго. А пока остановимся на самых запоминающихся моментах. Как и у всех срочников, у Фанура есть блокнот, но необычный – стихи и забавные рисунки в нём разбавлены настоящей хроникой боевых действий.

ХРОНИКА

22 февраля мы сели в поезд и тронулись в сторону Чечни. Нас провожал полк Новороссийска. Некоторые плакали, дарили подарки. Уже на месте узнали, что 22 февраля духи устроили засаду – 5 человек погибли, 11 ранены.

28 февраля меня подняли в 1.30 – был истопником. А в 5.30 поехал на разминирование в район Бачи-Юрт – Новогрозненск. Это был первый боевой выход.

1 марта наши нашли 2 фугаса и 1 линию управления. В этот же день по всей Чечне ввели комендантский час. Никто после 18 часов не должен был ходить. Всё из-за того, что духи повесили солдата из Мабуты.

2 марта нашли мину. Наши говорят, что это замыкатель против сапёров. В этот же день подорвались милиционеры, двое погибли, есть раненые.

3 марта у нас без происшествий, но обстреляли моих земляков из ППС. Говорят, сильно досталось. Их – 60 человек, стоят на трёх блокпостах.

4 марта от миномётного выстрела погибла наша повариха. У второй поварихи при виде безжизненного тела подруги и её разбитой головы случился нервный срыв.

Сегодня 8 Марта. Праздник. Духи задумали поставить фугас, но сапёры обезвредили его.

15 марта наши подорвались на фугасе. Бой был сильный, есть раненые – восемь человек. Духи подорвали третью машину, и колонну начали обстреливать снайперы. Наши убили автоматчика и ещё кого-то. Из разведки погибли шесть человек. Наши отбивались из всех орудий. Угробили три машины. Засада произошла прямо в населённом пункте.

22 марта минировали северный подход к нашему лагерю. Когда ставили последнюю мину, подорвались. Взрыв произошёл в двух метрах от рядового Кнюпа и в четырёх метрах от меня. Димон получил множественные осколочные ранения в левые руку и ногу. Сильно повредило пальцы. Один осколок попал в подбородок, другой – ниже пояса. Я отделался осколком в левую руку и контузией на три дня. Говорят, я родился в рубашке…

1 апреля рядовому Лысякову из 2-й ПДР оторвало кисть левой руки.

12 апреля – гибель группы 22-й бригады ГРУ.

7 мая – подрыв нашей колонны между второй и третьей машинами. Пострадавших нет.

11 мая из-за нарушения мер безопасности в 42-й дивизии два человека погибли от взрыва.

12 мая нашли схрон РПГ (гранатомёты) в количестве 363 выстрелов. Подорвали. Был обстрел подразделения внутренних войск: 1 – груз «200», 2 – груз «300».

12 мая бойцы 56 ДШП привлечены к уголовной ответственности за попытку забрать товар у торговцев.

13 мая подорвались гэрэушники. Фугас был установлен на дереве. 1 – груз «200». Засекли шестерых арабов.

14 мая на фугасе, установленном боевиками, подорвался гражданский мотоцикл.

17 мая – подрыв в 205-й бригаде. 3 «двухсотых», 7 «трёхсотых», 6 из них – сапёры.

19 мая. ЦВК города Грозного. 2 человека из комендантской роты ушли за спиртным. Трупы найдены 20 мая, оружие похищено. В этот же день – подрыв в 119-м полку из-за нарушений правил инженерной разведки и самовольного изменения маршрута.

31 мая получил письмо от Гузельки.

3 июня – 4 подрыва. 17 – «300» и 2 – «200».

4 июня – письмо от сестры, пишет, что не получает моих писем.

С 5 мая по 6 июня в Чечне зафиксирован 71 подрыв, 113 пострадавших, 23 погибли.

10 июня – подрыв наших.

20 июня гэрэушники поймали связиста Хаттаба и ещё несколько боевиков.

26 июня между Центароем и Аллероем боевики подорвали племянника Кадырова, потом до 19 часов стреляли по блокпосту внутренних войск.

28 июня фугас сработал между нашими «Уралом» и ЗУ-шкой, двое контужены.

2 августа Витос нашёл фугас там, где продавали бензин и солярку.

3 августа фугас, установленный на наших сапёров, сработал между сапёром В.Батуриным и гранатомётчиком. Вовчику до фугаса оставалось 10-15 метров. Потом обстреляли огнемётчика и меня.

Через несколько минут от заправки в сторону Суворов-Юрта выехала машина. («Духи неправильно заложили фугас, поэтому нам повезло, – комментирует эту

запись Фанур, – тротил был сверху снарядов, и ударная волна пошла вниз» – А.М.).

17 августа началась зачистка Аллероя. В этот же день чехи из гранатомёта сбили вертолёт Ми-24. Вертушки долго осматривали лес и обстреливали подозрительные места. Получен радиоперехват о засаде Хаттаба на колонну центроподвоза – 200 человек убиты, 33 автомашины выведены из строя. На следующий день мы видели эту колонну. Людей там было мало, некоторые машины – обгоревшие.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 октября 2017 года)

1 декабря в 11 часов у стелы воинам-интернационалистам состоится митинг, посвящённый памяти наших земляков, погибших в чеченской войне и других локальных конфликтах.

Алексей МАТВЕЕВ