Форум юности планеты

Про инновации, карманный микроскоп и мировой язык

Открывая XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Президент России Владимир Путин назвал его самым представительным форумом юности планеты. Более 180 государств, почти 30 тысяч участников со всех континентов. Для чего молодые люди приехали в Сочи? Какие события фестиваля изменили их взгляды на жизнь? И какой он, мир будущего? Впечатлениями делятся наши горожане.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕГО

Олег Каримов, 29 лет, доцент СФ УГНТУ:

– Последние несколько месяцев я изучал зарубежный опыт работы университетов в рамках обучения в Московской школе управления Сколково. Когда узнал о фестивале, мне захотелось встретиться и пообщаться с молодыми коллегами из других стран, чтобы дополнить свои представления об их вузах. Я подал заявку на фестиваль, меня пригласили выступить на Всероссийском форуме молодых учёных, далее я прошёл собеседование и в сентябре узнал, что еду на фестиваль. Конкурс был – шесть человек на место. Фестиваль даёт такую прекрасную возможность встретиться молодым учёным и преподавателям со всего мира, обменяться опытом и контактами. И, конечно, мне хотелось рассказать участникам фестиваля, что есть такой город – Стерлитамак, я дарил магнитики и рассказывал о городе.

Я познакомился с коллегами из Дании, Румынии, Танзании, Кении, Азербайджана, Белоруссии и студентами из других стран. На площадке «Будущее науки и глобального образования» мы делились проблемами университетов разных стран и обсуждали возможности кооперации молодых исследователей в рамках панельной дискуссии «Наука без границ», работали вместе в проектных командах. У нас были интересные спикеры, например, лауреат Нобелевской премии по физике Джордж Фицжеральд Смут рассказал о современных представлениях о Вселенной.

Особенно была интересна дискуссия «Процесс неизбежного. Как создаются инновации: придумать, внедрить и использовать». Оказывается, новый тренд в инновациях – это создание лабораторий экономных инноваций, когда группа учёных занимается созданием новшеств, доступных всем. Например, профессор биоинженерии Стэнфордского университета Ману Пракаш разработал уникальное устройство – карманный микроскоп «фолдоскоп», стоимость которого не превышает 1 доллар. За два года это изобретение распространено по всему миру в объёме 300 млн экземпляров. В этом году этот учёный представил новое изобретение, доступное каждому, – бумажную центрифугу ценой в 20 центов, которая способна, например, отделять плазму крови. Благодаря таким дешёвым и доступным устройствам множество детей из бедных стран Африки и Азии уже сегодня могут учиться и становиться химиками, биологами и биотехнологами.

После фестиваля могу сказать, что молодёжь России достаточно прогрессивна и открыта для всего нового, но в то же время крепко держится за свои корни и традиции. Мы не живём в прошлом, как это считали некоторые иностранные участники, но мы его уважаем.

Наше будущее сильно изменится. Это связано с развитием искусственного интеллекта и цифровизацией всех областей жизни. Ещё недавно можно было фантазировать об этом, но сегодня это вопрос одного десятилетия. Если раньше люди выбирали одну профессию на всю жизнь, то уже сегодня появляется вызов на способность людей менять профессии на протяжении жизни, это связано с тем, что ряд профессий уходит в прошлое, а новые – быстро меняются. Сегодня, чтобы быть богатым, не нужно иметь землю и ресурсы – нужно иметь доступ к знаниям и хорошие личностные навыки (например, способность к сотрудничеству и креативность). Так как роботы начнут заменять людей во многих тяжёлых профессиях, будет больший спрос на услуги, люди станут больше заниматься творчеством, изменится даже формат политического уклада в связи с изменением технологий взаимодействия людей. Например, в этом году в правительстве Объединённых Арабских Эмиратов уже появился министр по искусственному интеллекту.

НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ

Полина Прусова, профессионально-технический колледж, педагог-организатор, руководитель театральной студии «Крылья»:

– Когда ты чего-то очень сильно хочешь, сама Вселенная помогает тебе в этом. Почти год назад я подала заявку на участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, а когда получила официальное приглашение и стала участником делегации от нашей республики, моей радости не было предела. Моя мечта попасть на фестиваль сбылась. Неделя – словно на другой планете. Это историческое событие мирового уровня, которое объединило людей разных национальностей, разных взглядов, но с одними идеями – идеями мира и добра. Не выезжая из России, ты видишь молодых людей из других стран, узнаёшь их интересы и увлечения, открываешь для себя их культуру. Здесь я поняла, что знаний много не бывает, и нет предела совершенству, а фестиваль дал нам ещё больше возможностей для развития и обучения: огромное количество научно-образовательных и дискуссионых площадок, спортивные и творческие программы, встречи с известными людьми! Как жаль, что в сутках только 24 часа и очень непросто успеть посетить всё, что запланировала, ведь в день проходило до 150 мероприятий, а я с утра до вечера занята на своей площадке «Творчество». Мне повезло оказаться на кастинге в мюзикл «Ах, фестиваль» и волею случая стать помощником режиссёра этого международного проекта, в котором были задействованы более 200 участников из разных городов нашей страны и разных стран мира! За пять дней поставить мюзикл об истории фестиваля – это из разряда фантастики: колоссальный опыт, невероятная энергетика. В рамках дискуссионной и научно-образовательной программы ВФМС очень впечатлили программа «Новейшие визуальные искусства» НГУАДИ и площадка «Мастерские WorldSkills Russia 2017»: эксперты обсудили будущее профессионально-технического обучения и пришли к выводу, что необходимо искать взаимодействие между творческой составляющей и внедрением новейших технологий. Также важно направлять молодых специалистов на освоение профессиональных компетенций в области инновационного творчества. На фестивале меня поразила атмосфера добра, даже небольшой языковой барьер не смог помешать общению. У нас есть мировой язык – улыбка! Оказавшись на фестивале, понимаешь: мы способны на многое, и в наших силах изменить этот мир к лучшему. Теперь я не поверю тем, кто скажет, что молодёжь у нас не инициативная. Россия – страна возможностей, просто нужно не говорить, а делать! Из Сочи я приехала совершенно другим человеком. Ярких эмоций и впечатлений хватит на всю жизнь. Ощущение, что ты стал частью истории, непередаваемо! Этот фестиваль дал мне сильный стимул и мотивацию не стоять на месте. Я никогда не забуду эти девять дней на планете ВФМС, как и людей, которых я там встретила.

ЭКОГОНКА И КАРЛ МАРКС

Святослав Тимофеев, 19 лет, студент химико-технологического колледжа:

– Я активно занимаюсь лёгкой атлетикой, участвую во многих стартах всероссийского и международного уровней. Несмотря на то, что я получаю техническую специальность, свою профессиональную деятельность хочу связать со спортивной журналистикой. Я поехал на фестиваль в надежде открыть новые горизонты, завести друзей из других стран, а также набраться бесценного опыта в своей сфере и научить других всему, что знаю сам. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это именно та площадка, где можно успешно выдвинуть свою идею, практиковать иностранные языки напрямую с их носителями и получить бурю эмоций.

ВФМС стал отправной точкой для моего творческого развития, а олимпийская инфраструктура ВФМС – частью моего первого видеоблога.

Я ехал как спортсмен, а также как начинающий журналист, поэтому посещал площадки с соответствующей тематикой. Сначала про спорт. Во-первых, я участвовал в фестивальном забеге с телеканалом Матч-ТВ и Тиной Канделаки. Очень красочное мероприятие! В забеге я стал пятым и получил свою медаль с эксклюзивным дизайном. Во-вторых, мне удалось сдать нормы ГТО, за что мне вручили знак отличия с символикой фестиваля (это ограниченная серия, и получить его в своих субъектах не получится). В-третьих, я участвовал в «Экогонке». Это такое испытание, в котором можно прокатиться на велосипеде, вырабатывающем электроэнергию, и в ходе этого заряжать мобильные устройства. Каждый победитель своего потока, состоящего из шести человек, получил значок – я свой тоже получил.

Теперь о журналистике. Для телекорреспондента важно ораторское мастерство, мы оттачивали эти навыки на тренинге «Практика публичного общения. Дыхание. Движение. Голос. Общение». Полезным было выступление спикера из Великобритании на тему: «Новые медиа. Международная журналистика в современном мире». Интересно было участвовать в саммите молодых профессионалов в спорте и в панельной дискуссии «Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола». Но больше всего на ВФМС мне понравилось выступление Ника Вуйчича – оно стало для меня событием. Ник Вуйчич говорил, что каждый человек живёт ради какой-то миссии, и главное – найти эту самую миссию. А его задача – мотивировать, поэтому он такой, какой он есть… А ещё я не знал, что в сегодняшнем мире настолько развито коммунистическое течение! На фестивале было столько людей, поддерживающих учения Ленина, Маркса и Энгельса, что просто дух захватывает! И это – в эпоху капитализма!

Молодёжь России очень разная. Мне близки люди, которые развиваются, меня беспокоит, что часть молодёжи деградирует и бездействует. Я не могу сказать, что станет с нашим поколением, но я уверен, что наша задача – максимально продуктивно делать то, что в наших силах.

БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ НАСТУПИЛО

Лидия Аверина, куратор арт-проектов:

– Мы с партнёром развиваем социальные проекты, организуем выставки и фестивали, создаём рабочие места для творческих людей. Целью моей поездки на ВФМС было познать свои возможности, открыть новые горизонты, познакомиться с организацией мероприятий и людьми со всего мира. Мы много путешествуем и общаемся с ребятами из разных стран, но на фестиваль действительно приехали лучшие из лучших! Несмотря на юный возраст, у многих есть своё дело и цели, которые они перед собой ставят. Это радует. Мы уехали с фестиваля, обзаведясь огромным количеством друзей с разных континентов – это и президенты молодёжных ассоциаций, и руководители волонтёрских движений – ребята, которые строят дома и школы для неимущих, учёные, музыканты. Когда столько интересных личностей собираются в одном месте – это волшебно.

Сложно спрогнозировать, что будет дальше. Но на фестивале каждый из нас чувствовал себя частичкой чего-то огромного. ВФМС дал понять, что вместе мы сильны. Наше поколение уже сейчас разбирается во многих вопросах. Молодёжь всего мира не остаётся в стороне и создаёт новые решения для достойного будущего. Мы и есть будущее, ведь оно уже наступило!

Записала Екатерина ЯКОВЛЕВА