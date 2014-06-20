Географический диктант

26 ноября по инициативе Русского географического общества (РГО) и при поддержке отдела образования в городе пройдёт международная образовательная акция «Географический диктант». Главные задачи – мотивация населения к изучению географии России, предоставление возможности получить независимую оценку своих знаний в этой области. Участники получат сертификаты Русского географического общества.

Площадки проведения:

школа № 10, ул.Волочаевская, 15 «а»;

школа № 12, ул.Тукаева, 2 «д»;

школа № 17, ул.Блюхера, 15;

школа № 33,ул.Водолаженко, 2 «а»;

гимназия № 1, ул.Сакко и Ванцетти, 68;

лицей № 3, ул.Мира, 47.

Начало – в 12 часов, время написания – 45 минут. Во время диктанта участники не используют справочные материалы и карты.

Вход свободный, с собой иметь паспорт и ручку. Написать диктант онлайн и пройти пробные тесты можно на сайте РГО https://www.rgo.ru/ru/proekty/geograficheskiy-diktant/geograficheskiy-diktant-2017.