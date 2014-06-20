Глава региона – гость двора

Обновлённые территории радуют горожан

Глава региона Рустэм Хамитов часто бывает в нашем городе. Недавно он побывал на объектах, которые модернизованы в рамках программ по благоустройству.

Территория возле дома № 10 по улице Вокзальной выглядит так, как рисует воображение двор нашей мечты – ухоженный и уютный. Рустэм Закиевич в сопровождении главы администрации города Владимира Куликова внимательно осмотрел территорию и побеседовал с жильцами.

– Совет дома возглавляю два года, – рассказала после этой встречи Валентина Константиновна Горина, председатель совета МКД.

– Согласитесь, хороший хозяин всегда хочет украсить своё жильё, сделать его комфортным, так и мы. Узнали о двух программах по благо- устройству – «Поддержка местных инициатив» и «Современная городская среда», решили участвовать. Выбрали первую программу.

– Чем это было обосновано?

– По условиям программы «Поддержка местных инициатив» можно было не только благоустроить свой двор, но и автомобильные дороги местного значения. Дело в том, что дорога, ведущая к нашему дому и другим соседним домам, была плохой. Как непросто было ходить по ней мамам с колясками, пожилым людям! Включили благоустройство этой территории в наш проект, может быть, это стало плюсом при определении участников программы, ведь она предполагает и финансовое участие жителей – не менее пяти процентов от суммы работ. Поэтому на первом собрании мы

решили вложить пять процентов собственных средств. Можно было привлечь и спонсоров, это тоже повышает шансы на участие, ведь отбор проектов проходит на конкурсной основе.

Я несколько раз обращалась к директору магазина, расположенного рядом, просила вложить хотя бы небольшую сумму, ведь он тоже заинтересован в хорошей дороге, в создании удобств для покупателей. Но согласия не получила. Поэтому на повторном собрании собственники МКД решили увеличить свой вклад и вложили 10 процентов собственных средств. В результате наш дом набрал максимальное количество баллов. Как мы обрадовались! Ещё хотели благоустроить и пустырь возле нашего дома, он зарастает сорняком уже семь лет, но в администрации города нам сказали, что на это место уже есть претендент, скоро здесь построят магазин.

К благоустройству двора приступили 10 августа. Погода стояла хорошая, тёплая, дорожники работали на совесть, без выходных, за 10 дней всё сделали. Директор подрядной организации ИП Нерсесян сам контролировал асфальтирование дорог, обещал пятнадцатилетнюю гарантию, а не пятилетнюю, как это предусматривает условие проекта.

– Валентина Константиновна, о чём вы разговаривали с Главой региона?

– Он поинтересовался, как мы оцениваем программу. Я ответила, что очень довольны, похвалила подрядчиков и предложила расширить перечень проектов, которые можно в неё включить. Например, направить деньги и на ремонт многоквартирного дома. Ведь не всегда средств жильцов хватает, чтобы всё привести в порядок. Рустэм Закиевич внимательно выслушал и сказал, что рассмотрит предложение, ведь проект будет действовать несколько лет. Безусловно, очень ценно, что первое лицо республики контролирует ход работ.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 ноября 2017 года)

Альбина РАХИМОВА