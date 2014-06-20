Глава республики поддержал проект электронного образования

Глава Башкирии Рустэм Хамитов призвал госслужащих обучаться башкирскому языку с помощью проекта «Электронное образование РБ».

Напомним, ресурс электронного образования появился в республике в 2014 году. Власти республики создали специальный сайт, на котором каждый зарегистрированный пользователь может научиться чему-то новому. Сейчас, например, можно пройти курсы по алгебре, истории, информатике, программированию и экономике и даже журналистике. Каждый отдельный курс рассчитан на школьников и студентов вузов.

А с 1 сентября 2017 года на сайте проекта появился курс дистанционного обучения башкирскому языку. Подготовили его филологи Башкирского педуниверситета. Состоит он из трёх уровней: базовый, средний и продвинутый.

– Все, кто имеет статус государственных или муниципальных служащих, в том числе Глава Башкирии, обязаны зарегистрироваться в этой учебной системе. Это должно касаться, может быть, и депутатов, которые работают на постоянной основе, – отметил Хамитов.

Кроме того, Глава региона предложил «сделать прививку» электронного образования, чтобы хватило на всю жизнь:

– Нужно, чтобы человек, который вышел из стен университета, был готов к цифровой экономике.

«Комсомольская правда»