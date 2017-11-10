И лают, и кусают – из дома не пускают?

Закон «Об ответственном обращении с животными» ещё не принят. Зоозащитники ждут его и надеются, что он поможет пресечь преступления против животных. Пока же отношения между людьми и их питомцами трудно назвать братскими: за десять месяцев этого года 1030 горожан были укушены животными (в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 970 укусов). Сколько животных пострадало от жестокого обращения – неизвестно: четвероногие статистику не ведут. Как нам сосуществовать с ними мирно? С этим вопросом мы вышли на улицы Стерлитамака и обратились к горожанам.

Виктор Михайлович Донской, пенсионер:

– Я живу в Загородном, знаю, что около нашей остановки всегда бродили стаи собак. Дети пугаются, внучка не могла одна ходить в школу. Я обращался к властям, меры принимались, собаки пропадали. От нас с вами, простых людей, мало что зависит, об этой проблеме депутаты должны думать. Закон со временем, конечно, примут. На первых порах он, наверное, даже будет соблюдаться и, возможно, произойдут какие-то изменения к лучшему.

Нина Александровна Ильичёва:

– Я живу в Михайловке, у нас всегда много собак: здесь растут кусты, где они могут спрятаться во время облавы. Сбиваются в стаи по 8-10 животных и пугают детей и взрослых. В администрации городского округа мне дали телефон, по которому можно звонить – в августе мне пришлось им воспользоваться: около продуктового магазина стая собак окружила хозяина с карманной собачкой на руках. Не знаю, что потом стало с этими собаками. Я понимаю, что некоторые собаки дороги кому-то, кто-то их подкармливает. И, с одной стороны, любая божья тварь имеет право на жизнь. Но, с другой, хаос – это не очень хорошо. Когда я слышу по телевизору заявления любителей животных о том, что собаки им дороже, чем дети, я этого не понимаю. Говорите, больше половины пострадавших горожан были укушены домашними, а не бездомными животными? Согласна, мы ответственны за такое положение вещей. И многие бродячие животные – это бывшие домашние. Решать проблему надо, но так, чтобы выделенные на это деньги шли по назначению. Общественный контроль? Это хорошо, только если не нужно будет и его работу оплачивать!

Гульнара Гафарова, специалист по охране труда:

– Проблема безнадзорных животных – это проблема животных нестерилизованных. Как такового вреда от них людям я не вижу. Да, собаки увязываются за людьми, люди опасаются агрессии. Питомник для безнадзорных животных был бы отличным решением. Я знаю, что в городе работают благотворительные организации, животных стерилизуют, и бродячих собак в последнее время становится меньше. Думаю, надо финансово поддерживать такие организации – это может быть эффективно.

Эдуард Забиров, супервайзер:

– Стаи бродячих собак в городе – не редкость. Бывает, лают, ребёнка могут напугать. Надо отлов производить. Питомник бы помог, но всех в питомник не поместишь. Агрессивных, больных (например, бешенством) животных лучше отстреливать. Стерилизовать и чипировать бездомных животных – идея хорошая, но, насколько я могу судить, не совсем эффективная: собак и кошек в городе меньше не становится. Я живу в старом городе, с балкона как-то видел: собаки напали на женщину – вцепились в её сумку. Хорошо, что сразу выбежал мужчина, отогнал собак. Иначе они наверняка бы её покусали.

Андрей Маслов, инженер:



– Сам видел: на остановке «Гостиница «Ашкадар» привязалась собака к школьнице-подростку. Девчонка, конечно, тоже хороша: идёт в тёмное время суток в наушниках, не слышит, что рядом происходит. Испугалась, метнулась в сторону. Неприятно ходить по городу и бояться собак. Что делать? Корейцев завозить – польза будет людям. Зря вы смеётесь, я серьёзно: я в Узбекистане много лет жил бок о бок с корейцами, знаете, как они собачье мясо готовят? Более цивилизованный способ? Нет, не знаю.

Полина АРСЕНЬЕВА