И музы в пёстром хороводе…

«Ночь искусств»: живопись, поэзия, музыка, танец

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017», прошедшая в минувшую субботу в городской картинной галерее, вместила в себя целый калейдоскоп событий, каждое из которых достойно отдельного рассказа.

У жителей и гостей Стерлитамака была возможность за один вечер совершить увлекательное путешествие в мир живописи и графики, вокального, инструментального и хореографического искусства, поэзии и фотографии.

Выставочный проект «Портрет художника» из собраний БГХМ имени М.Нестерова – первое культурное событие «Ночи искусств» – представляет около четырёх десятков живописных и графических произведений, раскрывающих не только внутренний мир художника, но и его роль и место в жизни Родины. Полотна Р.Хабирова «Художник и время», «Портрет Бориса Домашникова», А.Юдина «Портрет художника А.В.Пантелеева», Р.Шарифуллина «Портрет Евгения Винокурова» и «Портрет Амира Мазитова» не только передают сходство изображения с живописцем, но и посвящают зрителей в тайны творчества известных мастеров. Подавляющее количество представленных на выставке работ – автопортреты. Созданные в традициях русской реалистической школы «Автопортрет» К.Герасимова и «Автопортрет» Ю.Блюменталя имеют для нас сегодня не только художественную, но и мемориальную ценность. Автопортреты кисти А.Лежнева и С.Маджарова, Х.Фазылова и Ф.Кащеева, И.Фартукова и В.Батищева – это прекрасные образцы романтического и драматического искусства, откровенность и исповедальность которых не могут не волновать души зрителей.

Об этом на церемонии открытия выставки, которая продолжит свою работу до 19 ноября, рассказала директор картинной галереи Лилия Ахметова.

Ценителей музыки в этот вечер ждала встреча с воспитанниками и преподавателями детской школы искусств, которые пришли в галерею, чтобы исполнить произведения любимых авторов. Вокалисты младшего ансамбля ДШИ спели песенку «Дятел». В исполнении юных инструменталистов Лейлы Гиззатуллиной и Дианы Илистратовой прозвучали фортепианные и духовые произведения. Здесь можно было услышать скрипку и академический вокал, насладиться виртуозной игрой в четыре руки педагогов школы искусств.

Воспитанники детского сада Камилла и Миша прочли стихотворения детских классиков, призывающие любить и беречь природу.

Поэтический блок «Рождённые революцией» включал в себя выступления городских поэтов Гузалии Ариткуловой, Константина Вуколова, Веры Ветеки и Виталия Тараканова, которые прочитали свои стихи о времени и судьбах своего Отечества.

Как всегда, украшением «Ночи искусств» стало выступление самодеятельных артистов студии природного вокала «Соло», руководит которой Ольга Янгалова. На этот раз это было посвящение осени. Лирические композиции в исполнении Анны Мурыжниковой, Лены Строгой, Ильмиры Исмагиловой, Ксении Алексеевой и других солистов были с восторгом встречены публикой.

Тех, кто пришёл на «Ночь искусств» вместе с детьми, ждал увлекательнейший мастер-класс по эбру.

– Эбру – искусство рисования на воде, – рассказала мне художник Алина Женина, которая обучает этому занятию всех желающих в детском клубе «Гагарин» и библиотеке № 6. – Это древнейшая восточная живопись на водной поверхности: краски не смешиваются между собой и не тонут, а после создания изображения аккуратно переносятся на бумажный лист. Эбру ещё называют турецким мраморированием – рисунок получается похожим на мрамор. Конечно, это абстракция, хотя при желании можно изобразить на рисунке цветы, плоды, диковинных животных и птиц.

– Я впервые попробовала себя в технике эбру. И знаете, мне понравилось, – признаётся жительница Стерлитамака Оксана Раменская. – Чувствую себя настоящим творцом!

Музыкально-поэтическая программа от рок-клуба имени Ю.Шевчука состояла из выступлений маститых гитаристов и вокалистов Руслана Филипаса, Павла Осипова, Алексея Литвинова, а также молодого автора-исполнителя Дмитрия Бобрика. И, конечно, под сводами галереи вновь звучало поэтическое слово: Ринат Габдрахманов, Вячеслав Гнусин и Лиза Аббасова читали стихи собственного сочинения.

Участники акции смогли поговорить об искусстве фотографии с известным фотохудожником Олегом Машковским, познакомиться с презентацией участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, насладиться танцевальными номерами в исполнении ансамбля бального танца «Фаворит» и центра творчества «Миротворение».

Такие встречи с искусством для наших горожан – всегда праздник. И особенно приятно, что не только в картинной галерее, но и в историко-краеведческом музее, и в библиотеках города в этот вечер было особенно многолюдно. Всё-таки, не хлебом единым жив человек.

Марина ВОРОНОВА