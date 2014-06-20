Ильдар Абсаттаров – чемпион мира!

Нынешнее поколение спортсменов-борцов должно знать, что стерлитамакская школа самбо и дзюдо совсем немного младше знаменитой московской «Самбо-70». Известный сегодня в нашем городе и республике заслуженный тренер Наиль Накиевич Абсаттаров основал школу борьбы самбо и дзюдо в 1971 году при ДЮСШ «Каучук». А вообще секция самбо действовала на стадионе «Каучук» с 1966 года, и первые крупные соревнования, в которых участвовали чемпионы СССР и призёры чемпионата Европы в нашем городе, состоялись в 1969-м.

Наш сегодняшний герой – Ильдар Наильевич Абсаттаров – сын основателя местной школы самбо и дзюдо, сам уже давно тренирует юных самбистов и дзюдоистов. Ильдар – многократный чемпион России, чемпион Европы. И вот буквально на днях он вернулся из Греции чемпионом мира по самбо!

Моего визави знаю как удивительно скромного человека: мне стоило немалого труда убедить его встретиться. «Ну, разве что для привлечения к занятиям борьбой новых ребятишек, для имиджа нашей ДЮСШ № 2, для того, чтобы поблагодарить тех людей, которые неравнодушны к спорту и помогают представлять Стерлитамак и Башкортостан на международных соревнованиях, – согласился Ильдар. – Всё-таки у нас в отделении борьбы ДЮСШ № 2 (директор А.Н.Суздаль) работают четыре тренера по самбо и дзюдо, занимаются почти две сотни подростков».

Выясняется, что Ильдар в детстве начинал с плавания, попробовал себя в боксе, затем перешёл на самбо, и, когда чуть подрос, тренировкой сына занялся сам Наиль Накиевич.

Первые крупные спортивные достижения молодого Ильдара Абсаттарова пришлись на 80-е годы: юношеская сборная Стерлитамака по самбо стала победителем в командном зачёте первенства СССР. Уточним: для этого надо было пройти отбор – выиграть первенство республики, победить в зональных соревнованиях, потом в первенстве РСФСР… Затем была личная победа в открытом первенстве Болгарии. Во время срочной службы в армии стал чемпионом Приволжско-Уральского военного округа. В 1991 году Ильдар Абсаттаров получил звание мастера спорта СССР.

После развала СССР нужда заставила молодого спортсмена и отца семейства работать вахтовым методом на буровых. Однако Ильдар вернулся в спорт, в 40-летнем возрасте стал чемпионом Республики Башкортостан по самбо среди действующих спортсменов. Начал тренерскую деятельность в открывшейся ДЮСШ № 2.

В ветеранских соревнованиях они с Виталием Геннадьевичем Алексеевым дебютировали совсем недавно – чуть более двух лет назад. За это время Ильдар Наильевич принял участие в восьми турнирах среди ветеранов по самбо и дзюдо, включая чемпионат Европы в Хорватии и чемпионат мира в Греции, выиграл везде! Кстати, мы помним их блестящее выступление на борцовском ковре в «Стерлитамак-Арене» (май 2016 года) на чемпионате России среди ветеранов, когда оба добились звания чемпионов страны.

20-23 октября в Салониках (Греция) собрались на чемпионат мира по самбо спортсмены 24 стран, включая борцов из США, Германии, Франции, Великобритании. Сборная России одержала великолепную командную победу, выиграв до 80 процентов всех финальных боёв! Ильдар Наильевич в своей весовой категории в полуфинале одолел поляка, а в финале – литовца; причём, в обеих схватках победил досрочно, проведя серию результативных бросков и добившись преимущества в восемь и более очков!

– Российским борцам приходится быть выше на голову своих соперников, иначе судьи при равной борьбе, как правило, отдают предпочтение нашим противникам, – говорит Ильдар. – Чтобы пройти отбор на чемпионат мира, надо было в июне выиграть чемпионат России. Право поехать в Грецию я получил, но поехал, как говорится «на свои», частично помогли местные спонсоры, спасибо им! Мы с товарищами-тренерами отрабатываем тем, что готовим юных перспективных борцов, готовых защищать спортивную честь города и республики. К примеру, наша воспитанница Динара Гарипова поедет в Ялту на первенство России (тренер Виталий Алексеев). Наши ребята, можно сказать, постоянно выигрывают звания чемпионов Башкортостана. Работаем!

Что ж, юным самбистам и дзюдоистам Стерлитамака есть с кого пример брать и у кого учиться.

Олег ПЕРШИН