Из безработных в предприниматели? Легко!

Центр занятости помогает открыть своё дело

– Порошковая краска не коррозиеустойчивая, а вот дорогая импортная очень хорошо себя зарекомендовала, – о краске, металле и способах его обработки Владимир Антонов может рассуждать бесконечно, ведь об этом он знает практически всё. Свою мастерскую по изготовлению кованых изделий он открыл в 2010 году. После сокращения с крупного завода найти работу по специальности оказалось нелегко. Владимир Александрович встал на учёт в центр занятости, узнал о безвозмездной субсидии на открытие своего дела для безработных и решил превратить увлечение ковкой в бизнес. Он разработал бизнес-план и получил деньги на развитие своего дела.

– Таких предприимчивых граждан в городе немало, – говорит начальник отдела содействия занятости Ирина Кондрашова. – Чаще всего начинают своё дело в сфере услуг. Открывают свои парикмахерские, швейные мастерские и юридические консультации. Небольшая часть вновь открывшихся предприятий – торгово-закупочные компании. Есть идеи и об открытии франшизы – готового бизнеса, часть которого бизнесмены развивают на местной территории.

ЦЗН выдаёт финансирование на ведение бизнеса начинающему предпринимателю в сумме 58800 рублей. Ирина Алексеевна признаёт, что эти деньги помогут начать своё дело тем, у кого уже есть какая-то материальная и финансовая база, но не хватает самой малости. Эта субсидия безвозмездная. Выделяется она всем официально признанным безработными гражданам, зарегистрированным на территории Стерлитамака и Стерлитамакского района. Будущий предприниматель должен разработать бизнес-план, где необходимо подробно расписать свой бизнес, описать предполагаемые каналы сбыта, составить производственный, организационный и финансовый план, оценить риски, выбрать организационно-правовую форму и систему налогообложения. Обязательно необходимо показать свои собственные средства и/или материально-техническую базу. Рассматриваются любые виды деятельности, но в приоритете – сфера услуг и производства, а также проекты, предусматривающие создание дополнительных рабочих мест.

К бизнес-плану особых требований нет. Главное, чтобы в нём были все необходимые структурные части, ознакомившись с которыми любому человеку стало бы понятно, что бизнес позволит предпринимателю обеспечить себя доходом. Никто не требует, чтобы дело было прибыльным с первых дней своего существования. Но возможность этой прибыли комиссия должна видеть. Всё зависит от специфики выбранного дела. Есть услуги каждодневного спроса, которые начинают приносить доход практически сразу. Например, в парикмахерских услугах успех строится на профессионализме мастера и грамотной рекламной стратегии. А в крестьянско-фермерском хозяйстве сначала закупается молодняк, откармливается, прибыль предприниматель получает только после забоя.

После защиты своего бизнес-проекта перед комиссией и получения положительного заключения подписывается договор с ЦЗН, и гражданин регистрирует своё предприятие (ИП, ООО или крестьянско-фермерское хозяйство), снимается с учёта в качестве безработного. Сразу после этого ему перечисляют деньги на ведение собственного бизнеса. Самое главное условие – целевое использование полученных средств и ведение предпринимательской деятельности в течение 12 месяцев. Субсидия безвозмездна (не подлежит возврату) при выполнении всех условий договора.

В случае, если в бизнес-проекте предусмотрена трата государственных денег на одни нужды (закупка оборудования, оплата аренды и пр.), а по факту деньги потрачены на другие (на личные нужды), сумма, потраченная не в соответствии с бизнес-проектом, подлежит возврату. Все траты подтверждаются товарно-кассовыми чеками, доказывающими целевое использование средств. С предпринимателями в течение года ежеквартально проводятся встречи для отслеживания выполнения условий договора. Через год по окончании срока действия договора составляется акт о том, что все условия выполнены.

Помимо субсидии ЦЗН может выплатить компенсацию расходов на регистрацию своего дела: вернуть деньги за госпошлину, заплаченную при сдаче документов на регистрацию своего предприятия, изготовление печатей и штампов, небольшой тираж бланочной продукции, необходимой для ведения бизнеса.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 ноября 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА