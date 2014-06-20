Из разных мест – про геоквест

Валуны, обломки скальных пород, серые булыжники – для большинства людей это просто камни. Но только не для ребят, влюблённых в геологию. Они понимают важность тектонических процессов и могут отличить один класс минералов от другого. Именно такие – смышлёные, грамотные, закалённые в туристических походах – дети недавно участвовали в первом республиканском геоквесте. Его организовали педагоги станции детского и юношеского туризма и экскурсий г.Стерлитамака и АО «Башкирская содовая компания». Партнёром и спонсором выступила Сырьевая компания.

ЛАГЕРЬ У ГОРЫ

Пересекаем мост через Белую, проезжаем карьер по добыче известняка и сворачиваем к широкой поляне у поймы реки. Здесь, возле разбитого молнией дерева, расположился лагерь: крепко установлена вместительная палатка, на костре закипает чай, готовится в котле походная каша. Над лагерем развеваются флаги России, Башкортостана и Стерлитамака.

«Если замёрзли, попробуйте на гору забраться», – шутят над журналистами корифеи туристических маршрутов. Крутобокая гора недалеко – видны её склоны, изрытые карстовыми нишами. В этих знаковых местах геологические слёты проводят со времён СССР. Полевой обед заправляли тушёнкой, когда стали прибывать автобусы с детьми.

Геоквест собрал около 70 школьников с 7 по 11 классы. Наш город представляли ребята из девяти школ и лицеев, шесть команд прибыли из Уфы, Гафурийского и Чишминского районов. В судейскую коллегию вошли научные сотрудники вузов, руководители геологических объединений, геологи-практики. Юным исследователям предстояло выявить экзогенные процессы, показать себя в ориентировании на местности, определить горные породы и узнать палеонтологические образцы.

– Это наш первый геоквест, – сообщает организатор – методист станции детского и юношеского туризма и экскурсий Роза Буляккулова. – Его участники изучают геологию на серьёзном уровне – занимаются в объединениях, кружках, читают дополнительную литературу, собирают в походах образцы для работы. Цель геоквеста – обмен опытом между ребятами, чтобы они не сидели за компьютерами, а приобщались к настоящему делу.

В КАРЬЕР – ЗА ОБРАЗЦАМИ ДРЕВНЕЙ ЖИЗНИ

Представителям СМИ повезло – вместе с юными палеонтологами мы отправляемся в карьер Шахтау. Между известняковых глыб наш автобус упрямо карабкается вверх, на площадку, где открывается удивительная панорама окрестностей. Внизу трудятся мощные грейдеры, ревут двигатели БелАЗов и экскаваторов.

Находясь под впечатлениями от увиденного в карьере, школьники приступают к работе. Отвал горных пород, который им предложили в качестве «полигона», невысок и безопасен, зато богат на палеонтологические объекты – свидетелей пермской эпохи. Участников геоквеста интересуют фоссилии – они записывают тип, класс, отряд, род и условия обитания древних животных. Правильный ответ вознаграждается баллом.

– Дети умные, хорошо подготовленные, – отзывается об участниках председатель жюри, заведующая лабораторией геологии кайнозоя института геологии УНЦ РАН Гузель Данукалова. – Не все из них будут палеонтологами, но навыки кропотливой работы по добыванию знаний не только расширяют кругозор, но и пригодятся в будущем. Замечательно, что БСК и Сырьевая компания предоставили детям шанс самим отыскать в карьере уникальные образцы.

Склонившись над породой, школьники заполняют выданные карточки. Данукалова проверяет правильность записей.

– А я моллюск в глыбе нашла, – радуется одна из школьниц.

– Молодец, ты везучая, – улыбается Гузель Анваровна.

МУЗЕЙ КАМНЯ

В коридоре музея камня имени И.А.Скуина развешаны фотографии. По ним можно проследить вехи процесса добычи известняка. На снимках – бригады взрывников 60-х годов, строительство корпуса дробления гипса, паровоз, вывозивший породу по узкоколейке.

Экспозицию музея составляют разнообразные минералы, горные породы, ископаемые организмы. Есть даже осколок метеорита, упавшего на территорию Челябинской области в 2013 году. Раковины моллюсков, морских лилий, фузулинид в известняках наглядно подтверждают, что на месте шиханов когда-то плескалось тёплое море. Фрагменты окаменевших деревьев, тянувшихся к небу более 280 млн лет, вызывают невольную дрожь: как же давно это было, и как ничтожно мал период человеческой цивилизации в сравнении с этой вечностью!

Пока жюри подсчитывало баллы, группа школьников следила за событиями научно-познавательного фильма «Путешествие к ядру Земли». Многие рассматривали коллекцию экспонатов. Даже тем, кто не обладает сведениями о ярусах пермского периода, причудливые образы дают волю фантазии. Вот необычный минерал очень похож на пятнистого леопарда, а этот разноцветный камешек напоминает морского конька. Неслучайно, по словам директора музея Марины Коротковой, здесь проводятся открытые уроки биологии.

ЭТА УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Ребята, досконально изучающие устройство нашей планеты, не понаслышке знакомые с походной жизнью, заметно отличаются от сверстников. Что обычно подростки показывают друзьям на экранах своих телефонов? Игры, смешные ролики, клипы… А тут девочка зовёт посмотреть фотографию минерала, попутно объясняя его происхождение фразами, чей смысл полностью ясен лишь «посвящённому».

– Такие мероприятия очень полезны для ребят, – считает профессиональный геолог Радион Хузин. – Занимательные квесты подвигают их к дальнейшему, более углубленному исследованию предмета. Лично меня удивили ребята, которые занимаются геологией в обычных школах. У них есть приличные знания и умение использовать их на практике.

– Интерес к геологии в последнее время повышается, – убеждает девятиклассник школы № 33 Артём Камалов. Рассудительный и невозмутимый капитан стерлитамакской команды «Кифа» уже в пятом классе познакомился с минералами. Ему захотелось выяснить, откуда они, из чего состоят. Загадочный, дивный мир чуть приоткрыл свои тайны, и этого хватило – Артём увлёкся геологией.

– Профессия востребована, – уверен юноша. – Сегодня появляются актуальные специализации, в том числе и космические, основанные на геологии. Я думаю поступать в колледж в Миассе – изучать выбранную науку. А романтика походов! Мы каждый год выезжаем на двухнедельные слёты геологов в разные места Башкортостана. Оттуда возвращаешься будто заново рождённый – с чистыми мыслями и свежими силами.

ТРИУМФАТОРАМ – ПРИЗЫ ОТ БСК И СЫРЬЕВОЙ КОМПАНИИ

В отдельных видах программы чаще всего лидировали стерлитамакцы. Общекомандный зачёт выиграла «Кифа» станции детского и юношеского туризма и экскурсий. Вторыми были ребята из школы № 33. Призовую тройку замкнула команда «Контакт» (г.Уфа).

Все победители получили призы от спонсоров геоквеста. Палатка, складные кресла, спальники, туристические коврики – эти вещи обязательно пригодятся ребятам в походах и на геологических соревнованиях. А в том, что они ещё будут, никто из участников не сомневался.

Владимир ПАРФИРОВ