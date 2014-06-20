Как не купить нехорошую квартиру

Все, что нужно знать при сделках с недвижимостью

Рынок недвижимости всегда активен. Люди продают и покупают квартиры, сдают жилье в аренду. Увеличивается жилой фонд республики, и, соответственно, растет число сделок. Как оформить все правильно и не стать жертвой обмана? Куда обратиться, если вы все-таки пострадали от мошенников? Об этом рассказывает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по РБ Сергей Мережников.

Убедитесь, что объект чистый

Во-первых, объект приобретаемой недвижимости нужно проверить на чистоту. Есть четыре основных момента, которые обычно волнуют покупателя:

действительно ли продавец является собственником имущества,

не находится ли недвижимость в залоге,

сколько раз ее перепродавали,

сколько собственников у недвижимости?

На эти вопросы поможет ответить выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Получить такой документ вправе любое лицо. Для получения общедоступных сведений из ЕГРН об объекте недвижимости (адрес, собственники, обременения, кадастровый номер и т.д.) необходимо обратиться в МФЦ, либо не выходя из дома, через портал Росреестра (rosreestr.ru) в электронном виде.

На что следует обратить внимание? Чем больше было сделок с недвижимостью и чем чаще за короткий промежуток времени они совершались, тем больше вероятность того, что в ее биографии случались «темные пятна». Относительно безопасными считаются объекты недвижимости, приватизированные или построенные за последние несколько лет и впервые выставленные на продажу. Также обязательно обратите внимание, имеются ли на недвижимости обременения и ограничения (аресты, ипотека), имеется ли запись о наличии возражения в отношении зарегистрированного имущества и т.д. Даже если дело находится на стадии судебных споров и пока не принято никакого решения, в выписке это все будет отражено.

Если прописаны дети и недееспособные

Обратите внимание на сделки по отчуждению недвижимости, в которых присутствуют несовершеннолетние и недееспособные лица.

В случае, если в квартире проживают несовершеннолетние (только прописаны и не являются собственниками), разрешение органов опеки и попечительства на сделку не требуется. В случае, если несовершеннолетние являются собственниками или в квартире проживают лица, находящиеся под опекой (недееспособные, несовершеннолетние, оставшиеся без родителей, или если их родители лишены родительских прав), и если данная недвижимость признана их единственным местом проживания, то в таком случае разрешение органов опеки нужно получить.

Также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего (находящегося в собственности) несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению.

Сведения о таких лицах органы опеки и попечительства направляют в Росреестр в порядке межведомственного взаимодействия для внесения в ЕГРН, так что информацию о них можно найти в выписке из ЕГРН.

Убедитесь, что собственник действительно желает продать недвижимость

Если покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии, в этом случае документы могут оказаться подделкой, а настоящие владельцы могут не подозревать, что их собственность продается. Также следует насторожиться, если покупателя торопят с подписанием документов или квартира продается намного дешевле обычной рыночной цены.

Сделка по доверенности

Сделки по доверенности — очень частое явление на рынке недвижимости, поэтому обратите внимание на несколько моментов. Доверенность на подачу заявлений на регистрацию прав или сделок должна быть обязательно нотариально удостоверена. В форме доверенности необходимо указать все реквизиты доверителя и доверенного лица, срок действия доверенности, четко прописать полномочия доверенного. Также участникам сделки необходимо убедиться, что доверенность оформлена надлежащим образом и срок ее действия не истек. Доверенность, в которой не указана дата ее оформления, не имеет силы.

Также целесообразно связаться с нотариусом, выдавшим доверенность, чтобы убедиться в том, что доверенность на самом деле была оформлена по всем правилам и до настоящего времени не отменена, а доверитель в добром здравии. Действительность доверенности можно проверить и на сайте Нотариальной палаты РФ (notariat.ru).

И главное, перед тем, как заключать сделку, постарайтесь встретиться с собственником и лично убедиться, что он действительно намерен распорядиться недвижимостью. Если доверенность выдана весьма пожилым человеком, удостоверьтесь, что он по-прежнему жив-здоров.

Как расплатиться с продавцом

Самый безопасный на сегодня способ расплатиться за недвижимое имущество — это безналичный расчет. Ваши средства просто поступят на счет продавца. И самое главное — не торопитесь рассчитываться. Дождитесь, когда переход права будет зарегистрирован и данные о вас как о собственнике будут внесены в ЕГРН. Расчеты проводите только после проведенной регистрации — оговорите это в заключенном с продавцом договоре.

Экстерриториальная регистрация собственности

С 2017 года по услугам Росреестра действует экстерриториальный принцип подачи документов. Теперь обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов можно независимо от места расположения объекта недвижимости, на который осуществляется кадастровый учет или регистрируется право. Для регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. В нашей республике офис находится в Уфе по адресу: ул. 50 лет СССР, д. 30/5. О расположении офисов в других регионах можно ознакомиться на сайте Росреестра. Обратите внимание на то, что при экстерриториальном принципе подачи документов, например, по сделке купли-продажи, если продавец находится в Казани, а покупатель — в Уфе, то они оба должны обратиться в любой из офисов Башкортостана или Татарстана (или даже другого региона), где принимают документы по экстерриториальному принципу. То есть одной из сторон сделки все равно необходимо приехать ко второй стороне для подачи документов вместе.

Как правильно купить квартиру в новостройке

Первым делом необходимо собрать о застройщике максимум доступной информации.

Основной документ, регламентирующий отношения участников долевого строительства, — это договор долевого участия в строительстве объекта недвижимости. Он заключается в простой письменной форме и подлежит государственной регистрации в Росреестре. Договор считается заключенным только с момента такой регистрации. Если застройщик под каким-то предлогом отказывается регистрировать этот договор — задумайтесь.

По первому вашему требованию застройщик обязан представить вам

учредительные документы,

свидетельство о государственной регистрации,

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

утвержденные годовые отчеты за три последних года деятельности,

аудиторское заключение за последний год.

У застройщика, кроме того, должно быть зарегистрировано в Росреестре право собственности или аренды (субаренды) на земельный участок, на котором ведется строительство, и проектная декларация.

Попросите показать, какие объекты уже построены застройщиком.

Теперь о том, на что нужно обращать внимание при заключении договора об участии в долевом строительстве. Запомните четыре обязательных пункта, которые должны в нем присутствовать.

Во-первых, название конкретного объекта долевого строительства с указанием строительного адреса, этажности дома, расположения и площади квартиры.

Далее должен быть указан срок передачи застройщиком объекта покупателю. Проверьте также наличие сведений о цене, сроках и порядке оплаты. Наконец, важно не упустить из виду такой пункт, как положение о гарантийном сроке эксплуатации дома (он должен составлять не менее пяти лет).

Также у выбранного застройщика должно быть обязательное страхование ответственности. Эту информацию вы можете проверить на сайте Центробанка (cbr.ru), где есть список организаций, осуществляющих страхование застройщиков по Российской Федерации. Если в списке нет страховой организации, на которую ссылается застройщик, вы можете смело отказываться от заключения договора, потому что при банкротстве, при каких-то непредвиденных обстоятельствах ваша денежная сумма может просто сгореть и вы ничего не получите обратно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 ноября 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».