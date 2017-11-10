Казань брали!

Ребята из коллектива современной хореографии и брейк-данса «Уличная ЖИзнь» центра развития творчества детей и юношества вернулись с победой из Татарстана.

В Казани состоялся долгожданный 5-й Всероссийский детско-юношеский фестиваль всех танцевальных культур «Основы юности». Мероприятие, организованное коллективом «Warriors crew», объединило множество сильнейших коллективов из Челябинска, Екатеринбурга, Стерлитамака, Уфы и других городов.

Ребята получили опыт на мастер-классах у таких казанских профессионалов, как Марат Казиханов (участник телепроекта «Танцы на ТНТ», призёр на самом престижном фестивале страны «Red bull Beat battle»), Александр Загидуллин (участник телепроектов «Танцы на ТНТ», «Танцы без правил», полуфиналист «Минуты славы» на Первом канале») и Наташа Файзрахманова (участница кастингов 4 сезона «Танцы на ТНТ»).

Ребята из «Уличной ЖИзни» заняли весь пьедестал почёта: 1 место – Игорь Храмцов, Артур Аминев, Яна Барышникова, 2 место – Радмир Нигматуллин, 3 место – Арсений Кошелев, 4 место – Тарас Субботин.

Для народного коллектива современной хореографии и брейк-данса «Уличная ЖИзнь» победы стали очередной ступенью к профессиональному росту и развитию талантов.

Центр развития творчества детей и юношества