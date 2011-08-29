«Любой выезд грозит неожиданностями»

О тех, кто праздники встречает на дежурстве

Стол с компьютером, на окнах – жалюзи. Зелёный кактус растёт в горшке. С порога виден шкаф с дипломами и благодарностями. Кабинет участкового пункта полиции выделяется среди других массивным сейфом и ориентировками на лиц, скрывающихся от правосудия. Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г.Стерлитамаку Андрей Николаевич Тихонов ставит точку в постановлении и распечатывает документ. Теперь он готов рассказывать.

ЕСЛИ В ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ» СОСЕД…

– В органы я пришёл в 2002 году, после армии, – вспоминает капитан полиции Андрей Тихонов. – Служил во внутренних войсках, это тоже система МВД. Отслужив, решил попробовать свои силы в тогда ещё милиции – получилось. С тех пор и работаю.

Тихонов обслуживает Нахимовский микрорайон. Части улиц Дружбы, Худайбердина и проспекта Ленина образуют квадрат – подведомственную территорию Андрея Николаевича. Криминально знаменитые «гостинки» по ул.Дружбы сюда не входят, но есть неблагополучные дома по проспекту Ленина. Большинство квартир в этих домах съёмные, контингент часто меняется, и не всегда новые жильцы отличаются примерным поведением.

– Летом немало проблем доставляют люди, распивающие алкоголь на аллее по проспекту Ленина, – говорит Тихонов. – Посиделки продолжаются до утра, возникают пьяные драки, фиксируются случаи воровства. Зимой под нашим вниманием – новогодний городок возле театрально-концертного объединения, где случаются неудачные падения на льду, потери в толпе ценных вещей.

Удивляет то, как дети небрежно относятся к своим дорогостоящим телефонам и планшетам. Школьники беззаботно оставляют рюкзачки с гаджетами внизу и отправляются на горки. С точки зрения логики всё верно – катаясь с ледяной кручи, легко эту хрупкую технику разбить. Но если за вещами никто не присматривает, они могут обрести новых владельцев.

– Основное внимание мы уделяем профилактике преступлений, – говорит участковый уполномоченный. – Каждый день совершаем обход административного участка, проверяем подучётных лиц. Это ранее судимые, условно осуждённые, семейные дебоширы, лица, состоящие под административным надзором, несовершеннолетние хулиганы. Работаем с заявлениями граждан.

Нередко жильцов целого подъезда беспокоит квартира, ставшая притоном для алкоголиков, наркоманов и других асоциальных личностей. Скандалы, шум, замусоренные лестничные клетки – «весёлые ночи» мало радуют остальных жильцов. Как и звонки по ночам – хозяева притонов обычно не утруждают себя установкой домофона, а их гости набирают номер квартиры наугад.

– Неугомонные соседи привлекаются к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Но только по письменному заявлению, – уточняет Андрей Тихонов. – Им грозит штраф. В случае истечения срока его уплаты взысканием долга занимается служба судебных приставов.

Алкоголь является причиной и катализатором самых разных преступлений – от краж до убийств. Загулы длиною в жизнь деформируют человека. Тихонов готов привести десятки, если не сотни, доказательств. Вот одно из них.

Случай давний, но показательный. В квартире по ул.Худайбердина доживала свой век пенсионерка. Рядом топили здоровье в алкоголе трое взрослых детей. В разгар жаркого лета старушка умерла. Полиция оформила соответствующий акт, дело шло к похоронам. Однако через пять дней к Андрею Тихонову пришли соседи и пожаловались на сильный неприятный запах. Характерный «аромат» ударил в нос уже на первом этаже, квартира покойницы находилась на пятом. Труп лежал на кровати, а за столом, словно не замечая жуткого смрада, хозяева в компании забулдыг неспешно выпивали.

– Вы что делаете!? – произнесли шокированные стражи порядка.

– Мать поминаем, – невозмутимо ответили за столом. О том, что сначала надо бы её похоронить, великовозрастные дети запамятовали. Хотя приобрести спиртное они не забыли, и средства на застолье нашли. Тело срочно отвезли в морг, а жители подъезда собрали деньги на похороны. Комментарии тут излишни.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 ноября 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ