Любовь и Вера без Надежды?

«Пистис. Элпис. Агапе» Альбины Гумеровой

Постоянные участники проекта «Читаем новую драму», которые со временем перезнакомились и крепко подружились, благодарны русскому театру за возможность быть в курсе новинок драматургии, а также за то, что все вместе они могут обсудить прочитанную пьесу и поделиться сложившимся мнением.

Недавно познакомившись с трагедией Альбины Гумеровой «Пистис. Элпис. Агапе», зрители испытали настоящий шок. Произведение молодого автора поразило идейной глубиной, отчаянием и трагизмом, равными по накалу произведениям Достоевского. Не верилось, что пьесу написала ещё очень молодая женщина.

Альбине Гумеровой 33 года. У неё за плечами Казанское театральное училище, Литературный институт им.Горького и ВГИК им.С.А.Герасимова. Альбина – финалист премии «Дебют-2013» в номинации «Малая проза», обладатель III места на конкурсе «Ремарка», лауреат журнала «Русское эхо-2016» в номинации «Проза».

– Когда меня спрашивают, кто я, – говорит Альбина, – обычно отвечаю: никто, просто человек. Потому что я – писатель без книги, драматург без спектакля, сценарист без фильма. Главное – не падать духом и оставаться художником не только в творчестве.

В уютном театральном кафе читается жуткая история о том, как пьяная четырнадцатилетняя девчонка (её роль читала Татьяна Дорофеева) до смерти избила восьмилетнего ребёнка на глазах у матери (Анжелика Гришкина). А потом эта несчастная женщина стала ходить к убийце дочери в колонию, носить ей домашнюю снедь, фрукты, сладости, пытаться научить швейному ремеслу, чтобы та могла как-нибудь устроиться в жизни после отсидки.

Чтение пьесы имеет ряд преимуществ перед её постановкой: слушателей не отвлекают ни декорации, ни костюмы, и они полностью погружаются в текст. И происходит нечто удивительное: у сидящих в зале людей возникает внутреннее зрение, вспыхивает воображение, появляется вкус к сотворчеству. Так слушатель превращается в зрителя, но не простого, а весьма активного – с разбуженной мыслью, совестью и обострёнными чувствами.

Анжелика Гришкина читала свой текст с беспристрастным видом, повторяя время от времени: «Пистис, элпис, агапе». Весь её облик говорил: я не хочу это делать, не хочу, но должна.

Зрители-слушатели были заинтригованы. Интересно узнать, почему мать приходит к убийце своей дочери? И что означают слова, которые она шепчет?

Авторский текст достался Фанилю Тулунгужину. И он сделал из него некое подобие хора в древнегреческом театре. Из его пояснений стало известно, что преступницу зовут Любовью, убитую девочку – Надеждой, мать – Верой. А слова «пистис, элпис, агапе» – это «вера, надежда, любовь» по-гречески. Причём, любовь не простая: агапе у эллинов означала жертвенную любовь.

Священник (Александр Чесноков), приходивший к Любе-убийце, рассказал ей легенду о женщине по имени София, у которой были дочери: Вера, Надежда и Любовь. Прекрасных чистых девушек замучили идейные язычники. Люба прониклась.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 ноября 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА