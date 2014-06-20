Мама, я тебя люблю

– Мам-мам, что купить? – спрашивает бородатый мужик в телефонную трубку.

– Квартиру себе купи и живи отдельно!

Из анекдота.

Всё чаще кажется, что жизнь матерей почти полностью посвящена их детям. А ещё кажется, что у матерей несколько жизней, но это, увы, не так. Мамы устают и много беспокоятся, много работают, ведут дом, делают бесконечные уроки и ещё массу невидимых обязательных вещей, вечером благодарно валятся на диван, мечтая о книжке или интересном фильме, и тут же засыпают. Но стоит только ребёнку встать ночью с кровати, как мама тут же просыпается: что случилось? Очень часто я слышала, как папы по инерции своих жён начинают звать мамами, зачастую самоустраняясь тем самым из круга ответственности. Впрочем, мы говорим о мамином дне.

Сколько бессмысленного беспокойства и пустого стресса мы причиняем своим матерям, не понимая, что жизнь всегда движется в одну сторону, а время совершенно невосстановимо! И если тебе уже 60 лет, а твоя мама ещё жива, какой же ты счастливый человек! У моей бабушки, которая потеряла маму в 10 лет, есть любимая поговорка: у счастливых детей мамы не умирают.

С возрастом образ матери приобретает едва ли не сакральные черты. Забываются скандалы по поводу пахнущей сигаретным дымом одежды, наказания за прогулы занятий в танцевальном кружке или музыкальной школе, всё забывается. А с появлением собственных детей и вовсе ты понимаешь, насколько как мама ты на самом деле уязвима. Потому что родительский контроль по большому счёту – иллюзия, и жизнь зависит от множества мелочей и обстоятельств, которые в одночасье могут обратить привычный мир, живущий по твоему расписанию, во что-то уродливое или столь же прекрасное.

С годами ты видишь, что мама умеет быть забавной, почти ничего не боится, не считая современной скороварки, умеет посмеяться над ситуацией и даже даст универсальный совет («Посмотри на эту проблему так, как посмотрела бы на неё спустя 5 лет»).

Сегодня мы живём в эпоху поколенческого разрыва. Дети и родители прошлого века ближе друг к другу, чем дети, появившиеся в 21 веке, и их родители, рождённые в 80-е годы прошлого столетия. Пока мы будем понимать логику нового смартфона, ваша четырёхлетка уже успеет загрузить в него бесплатную игрушку, оформит подписку на приколы и смешные картинки и даже успеет вывести счёт в минус. Но язык любви преодолевает все преграды. Так что, дорогие читатели, берегите мамочек, и, конечно, с праздником! С Днём матери!

Гузель СИТДИКОВА