«Мы каждый – золотая рыбка…»

В городе открылась выставка социальной фотографии

В минувшую субботу в ТК «Аструм» начала работать республиканская передвижная выставка социальной фотографии «Близко к сердцу». Пятая по счёту, эта выставка уже не первый год приезжает к нам из Уфы, чтобы потом продолжить своё передвижение по городам республики. «Близко к сердцу» – фотовыставка, призванная привлечь максимум нашего внимания к наиболее острым проблемам, существующим в обществе.

Социальное сиротство, детская преступность, одинокая старость, жизнь людей с инвалидностью, жестокое обращение с животными, проблемы загрязнения окружающей среды – эти и другие темы нашли своё отражение в 72 работах 38 фотографов из России и Украины, отобранных конкурсной комиссией из 1297 снимков, присланных в этом году в оргкомитет конкурса. Для участия в выставке отобрали самые интересные, самые «говорящие» фотографии.

Приятно, что в число снимков, вошедших в основную экспозицию выставки, включены работы стерлитамакских фотохудожников – Олега Машковского и Дмитрия Пискарёва. На церемонии открытия им были вручены благодарственные письма от организаторов выставки – министра труда и социальной защиты РБ Ленары Ивановой и уполномоченного по правам ребёнка в РБ Миланы Скоробогатовой.

Фотографии наших земляков и их коллег по цеху представлены в номинациях «Детский мир», «Экология», «Спорт», «Преодоление», «Я гражданин», «Близко к сердцу». Снимки, рассказывающие о буднях стариков и детей, об акции «Бессмертный полк» и параде Победы, о проблемах инвалидов, наполнены бесконечной любовью к людям, на них запечатлённых, желанием сделать их жизнь легче и достойнее. Пожалуй, эти фотографии делают самое важное – возвращают людей к самим себе.

Развитие социальной фотографии способствует благотворному влиянию искусства на общественное сознание. Социальная фотография способна перевернуть внутренний мир даже чёрствого, равнодушного к чужим проблемам человека. И в этом её главная сила. Глядя на работы Татьяны Ивановой и Лили Швец, Людмилы Камневой и Никиты Князева, Элины Галлямовой и Владимира Ковальчука, Ситары Деви и Михаила Кухты, мы становимся чище, добрей и милосердней, учимся слышать и понимать других. И это не просто слова.

В рамках проекта «Близко к сердцу» обычно проводятся благотворительные акции в поддержку детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На этот раз сбор средств был организован благотворительным фондом «Мать и Дитя» для помощи подопечной фонда Юле Емельяновой, которая борется с лимфомой. Девочке необходимо срочно пройти очередной курс лечения.

И, конечно, никого из присутствовавших на церемонии открытия выставки не оставила равнодушным концертная программа, подготовленная участниками продюсерского проекта ЮТИ (руководитель Елена Лузина), студии природного вокала «Соло» (руководитель Ольга Янгалова) и танцевальной студии «Ветер перемен» (руководитель Альбина Гайсина), в которой занимаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Для горожан пели Алсу Абдуллина, Лаура Мурадян и Вадим Волков, танцевали Наиля Нугуманова, Артём Шарипов, Веста Ягужинская и другие представители творческой молодёжи.

– Социальный проект «Близко к сердцу» будет радовать жителей Стерлитамака в течение трёх недель. Любовь к родине, доброта, сострадание к ближнему – всему этому социальная фотография учит не только нас, взрослых, но и наших детей, которым принадлежит будущее, – считает координатор благотворительного проекта Гузель Мухаметшина. – Соприкосновение с чужой болью как можно большего числа людей, попытка растопить лёд равнодушия – наша главная задача.

Автор – Мария Квитанцева

Марина ВОРОНОВА