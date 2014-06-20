Мы – звено в генеалогической цепочке

В Южном микрорайоне прошёл праздник родословных

В седьмой раз социально-профилактический центр микрорайона «Южный» выступил с инициативой проведения праздника «Шежере байрамы» на территории микрорайона. По традиции в празднике участвовали четыре близлежащие школы. Открывая торжество, инспектор СПЦ Рашида Казаккулова поблагодарила их коллективы, а также Светлану Ефремову, директора школы № 5, где был организован нынешний праздник.

«Шежере байрамы» начался зажигательным танцем ученика этой школы Ильгама Гималова. Несмотря на юный возраст, он известен не только как талантливый танцор, но и как перспективный актёр: недавно он успешно дебютировал в спектакле Стерлитамакского башкирского театра «Таганок».

Согласно жеребьёвке, первыми на сцену вышли представители семьи Акчулпановых из школы № 21. Они потомки первого башкирского дворянина Акчулпана Кучербаева из д.Кучербаево Стерлитамакского района. Его сын, полковой командир 2-го башкирского полка, войсковой старшина Аралбай Акчулпанов в Отечественной войне 1812 г. за подвиг в бою под г.Кобрином был награждён орденом Святой Анны 3 степени. Представление к награде подписал сам генерал Тормасов. К концу войны к ордену добавились ещё две серебряные медали. Из этого рода были Шах-Хайдар – деятель башкирского национального движения, подполковник царской армии, и Вали Акчулпанов, который с 1919 года служил в Стерлитамаке в НКВД Автономной Башкирской Советской Республики (Малой Башкирии).

Представить семью Давлетгареевых выпало разносторонне одарённой девочке Зарине. Судя по обилию дипломов и наград, она и в своей школе № 5, и в музыкальной – в числе первых. А ещё прекрасно поёт, плетёт из бисера. Зарина артистично поведала о значении своего имени и фамилии, рассказала о своих родственниках, среди которых немало медиков, музыкантов, нефтяников, экономистов. Упомянула о далёких предках, среди которых были славные воины – защитники Отечества. Так, прадед Киньябай жил с осколком немецкого снаряда, застрявшем в сантиметре от сердца. Зарина рассказала, что папа – инженер-проектировщик проектного института – по старинному башкирскому обычаю похитил невесту, будущую маму Зарины, когда родители мамы не захотели отдавать её замуж! Сегодня у Давлетгареевых – большая, дружная, а главное – счастливая семья. Такой же дружной была и её группа поддержки, которая проводила девочку бурными аплодисментами.

Талантливая семья Буляккуловых (школа № 20) подкрепила своё выступление песней в исполнении целого вокального ансамбля «Тамыр».

Габитовы, выступившие от школы № 18, представили целый научный доклад, посвящённый своей родословной. О серьёзности их подхода к изучению вопроса говорит то, что начали они с предка… Чингисхана.

Кулинарный конкурс не ограничился дегустацией традиционных башкирских блюд. Зрителям представили и секреты их приготовления. Жюри под председательством заместителя директора ГДК Рамилии Назыровой в каждом из выступлений нашло изюминку. Семья Буляккуловых была отмечена дипломом за оригинальность и творческий подход. Родословную с самыми глубокими корнями представила семья Акчулпановых. Габитовых поощрили за использование семейных реликвий. А Давлетгареевы были награждены за доскональное изучение шежере. Две последние семьи примут участие в городском конкурсе родословных в следующем году.

Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Каждое новое поколение наследует духовные традиции своих предков. А каждый из нас в отдельности – звено генеалогической цепи, которое связывает наших предков с потомками. Увы, зачастую мы не знакомы со своими предками дальше третьего колена. Бабушки и дедушки для многих – предел знаний о своей родословной. Именно этому – укреплению семейно-родственных связей, сохранению преемственности поколений, возрождению интереса к своей родословной, к истории родного края способствует «Шежере байрамы». Завершился праздник традиционным чаепитием.

Фаяз ЮМАГУЗИН