На велосипеде по Италии

Речь идёт не об экстремальных туристах, а о двоих стерлитамакских ребятах, студентах колледжа физической культуры, управления и сервиса.

Третьекурсник Владислав Степанов и первокурсник Владислав Андреев вернулись из Италии, где в составе сборной России по велоспорту полгода находились на сборах и участвовали в многочисленных международных гонках по шоссе.

Мы знаем, что уже довольно длительное время воспитанники Виктора Васильевича Яценко из отделения велоспорта Стерлитамакской школы олимпийского резерва занимают лидирующие позиции в Республике Башкортостан; лучшие из них давно привлекаются в сборную страны, есть даже перешедшие в профессионалы.

К примеру, 12-кратная чемпионка Башкортостана Александра Лебедева – постоянная участница различных соревнований в составе женской сборной Российской Федерации; Ян Сеидов недавно завоевал серебряную медаль первенства России среди юниоров и перевёлся на учёбу в Москву.

Спорт высоких достижений – труд тяжелейший! Двое наших велогонщиков в Италии, конечно, не отдыхали в Риме или Венеции, а еженедельно стартовали в компании немцев, итальянцев, чехов, словенцев и других спортсменов Европы в гонках на 110-140 километров, но, тем не менее, выглядят довольными…

– Условия для проживания и тренировок были отличными, – говорит Владислав Степанов. – Я второй год подряд участвую в таком «турне» по Италии; с удовольствием встретился со знакомыми спортсменами из Казахстана, Украины. Немного научился изъясняться на других языках, по крайней мере, со словенцами, чехами запросто понимаем друг друга; итальянский – очень красивый язык.

– Побывали во всех уголках Италии, – подхватывает Владислав Андреев. – Я впервые в такой длительной зарубежной командировке. Не скажу, что мы там лидировали в гонках, но на промежуточных финишах частенько зарабатывали зачётные очки. Вот из юношеской сборной перехожу в юниорскую, а мой старший товарищ – из юниорской в андерскую, то есть в молодёжную. Оба надеемся на успешное продолжение спортивной карьеры. Скоро вылетаем в Крым на сборы.

Подчеркну, что просто за красивые глаза в сборную страны не попадают. Владислав Степанов в прошлом году выиграл по юниорам первенство России, Владислав Андреев в этом году победил в первенстве Приволжского федерального округа и первенстве России среди юношей. Степанов в 2016 году участвовал в первенстве Европы в Париже и первенстве мира в Катаре – был близок к призёрам; в нынешнем году на чемпионате мира в Берлине стал лучшим среди россиян-юниоров.

Остаётся пожелать им дальнейших высоких достижений в спорте.

Олег ПЕРШИН