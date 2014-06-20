На встречу с молодостью

Отметили День рождения комсомола

Вот уже седьмой год подряд ветераны ВЛКСМ отмечают День рождения организации у стелы, посвящённой комсомолу города. Они пришли на театральную площадь заранее, и это небольшое собрание напоминало, скорее, встречу старых друзей – многие давно не виделись и радостно приветствовали друг друга.

– Комсомол – наша молодость, лучшая часть жизни, – говорит Ринат Зубаиров, в прошлом – заместитель генерального директора хлебокомбината и комсомольский работник. – Это школа взросления, приобретения опыта. Главные стимулы тех времён – патриотизм, уважение, стремление к знаниям. Мы гордимся прошлым комсомола, он оставил заметный след и в истории города. Сегодня я вижу коллег, руководителей комсомольских организаций, у меня такое чувство, что пришёл на встречу с молодостью.

В этот день не звучали пафосные речи – открывая торжество, один из ветеранов комсомола Мидхат Хакимов искренне отметил: «Как хорошо, что с прошлого года нас не стало меньше». Он поблагодарил главу администрации города Владимира Куликова за внимание и поддержку и подчеркнул, что через год комсомол отмечает столетие:

– Для нас это хорошая возможность рассказать молодёжи города о том, что такое комсомол, чем он жил, каким остался в нашей памяти.

Заместитель главы администрации города Альберт Шайхутдинов отметил, что молодому поколению невозможно строить будущее, заниматься патриотической работой без оглядки на мудрое и сильное прошлое. «Обещаем – столетие комсомола мы отметим достойно», – сказал он.

Красные гвоздики к подножию памятника возложил и Ваня Бисеров, который пришёл на праздник вместе с бабушкой, Лидией Быковой, в прошлом – секретарём комитета комсомола завода СК.

– Внука взяла с собой в первый раз – он замучил вопросами: «Что такое комсомол?», – улыбается Лидия Семёновна.

– Ваня, ты понял, что это такое? – спросили мы у него после окончания торжества. «Не очень», – отмахнулся мальчуган и убежал. А ветераны расходиться не спешили, они дружно запели: «Комсомольцы, добровольцы…».

Альбина РАХИМОВА