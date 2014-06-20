«Наш любимый участковый»

Знание дела и неравнодушие – черты настоящего доктора

Любовь Ивановна и Александр Яковлевич Нуйкины – многолетние подписчики нашей газеты. Судьба распорядилась так, что Александр Яковлевич уже больше тридцати лет на инвалидности – в 1984 году ему поставили диагноз «рассеянный склероз». Инвалид первой группы, он с трудом передвигается по дому, да и то при помощи ходунков. С годами стала сдавать и его верная спутница Любовь Ивановна, её здоровье сегодня тоже далеко не идеальное. Так что вопрос, связанный с доступностью и качеством оказания медицинской помощи для этих немолодых уже людей, совсем не праздный.

– Раньше мы наблюдались в первой поликлинике, – рассказывает Любовь Ивановна. – Но, сменив место жительства, поменяли и поликлинику. Вот уже пять лет мы относимся к городской больнице № 4, и обслуживает нас лучшая, на наш взгляд, поликлиника города. Хотя это не только наше с мужем мнение, так думают десятки наших соседей и знакомых.

Супруги Нуйкины нарадоваться не могут на своего участкового терапевта Ирину Петровну Григорьеву.

– Главной чертой настоящего доктора должно быть, во-первых, знание своего дела, – убеждены они. – А во-вторых, неравнодушие. Всё это у нашей Ирины Петровны есть. Иногда кажется, что она болеет вместе с тобой – так велик градус её соучастия, сопереживания и контроля за ходом лечения. Она очень грамотный специалист, строгий и принципиальный человек. Чего греха таить, встречаются порой врачи, которые жалуются своим пациентам на большую загруженность работой и низкую зарплату. Доктор Григорьева – не из их числа. Когда приходишь к ней на приём, то попадаешь в атмосферу заботливости. Она подробно расспросит, как идут дела, как соблюдаются режим питания и ход лечения. Строго требует от пациентов следования врачебным предписаниям. И нас это дисциплинирует.

Ирина Петровна – знающий врач, много информации держит в голове, умело ею оперирует. Больные с других участков завидуют тому, что у нас такой участковый. Так и говорят: «Вам повезло, у вас есть Григорьева!». А нам и вправду повезло с нашим любимым терапевтом.

Нуйкины благодарны своему доктору не только за профессионализм, но и за неформальное отношение к своим обязанностям. Зная, что в доме есть тяжелобольной, Ирина Петровна старается чаще бывать в этой семье, по пути забегает проведать пациента, осмотреть его, назначить поддерживающее лечение.

– У Ирины Петровны есть верная помощница, – улыбается Любовь Ивановна Нуйкина. – Это медсестра Фаниса Анваровна Идрисова, наша трудовая пчёлка (на снимке). Она все тропинки в Сайгановке протоптала. Внутривенные и внутримышечные инъекции делает виртуозно. Все в округе любят нашу Фаю за лёгкую руку и доброе сердце.

Нуйкина в превосходных степенях отзывается и о самой поликлинике, которая за последнее время заметно преобразилась – чистота, уют, вежливые регистраторы и, конечно, замечательный медперсонал.

– У нас на приёме к участковому врачу больше двух человек в очереди не бывает, – говорит она. – Идеально отлажено время приёма. И не только у Ирины Петровны, но и у других участковых терапевтов. Наши врачи – молодцы. Спасибо им за всё!

Марина ВОРОНОВА