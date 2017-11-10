Не вещь, не предмет, а живое существо!

За хвостатых есть кому вступиться?

Федеральный законопроект «Об ответственном обращении с животными» – документ с трудной судьбой. Впервые о необходимости правового механизма, регулирующего отношение человека к животным на основе гуманности, заговорили ещё в 1999 году. Спустя 11 лет закон был внесён в Государственную Думу, однако не принят до сих пор.

Активные защитники прав животных объявляют голодовки и круглосуточные пикеты возле Госдумы под лозунгом «Закон нужен сейчас!». Депутаты говорят об обязательной доработке документа – в него внесены более 300 поправок, но этого пока недостаточно.





Недавно в Стерлитамаке организовали круглый стол по обсуждению пробелов резонансного закона, возможных трудностей при его реализации и поиску общих точек зрения. В общественную приёмную местного отделения партии «Единая Россия» пригласили зоозащитников, руководителей ветеринарных служб, администрации города и жилищно-коммунального хозяйства. Модератором обсуждения был депутат Государственной Думы РФ Алексей Изотов.

В начале заседания Алексей Николаевич напомнил, что данный законопроект не относится к зверям, находящимся в естественной среде обитания, и животным сельскохозяйственного значения.

Благотворительный фонд «Четыре лапы» более 6 лет помогает травмированным беспризорным животным выжить и обрести новых хозяев. «Четыре лапы» – одно из первых зоозащитных сообществ нашего города. За эти годы появилось немало других групп, спасающих кошек и собак. Но, как признала основатель фонда Елена Самойлова, увеличение числа волонтёров не снизило количество бездомных животных. И вот почему:

– Ещё десять лет назад выброшенный на улицу котёнок почти всегда был обречён на гибель, – заявила Самойлова. – Теперь же люди знают наверняка, что волонтёры ему пропасть не дадут. Сегодня жители избавляются даже от породистых вислоухих «британцев». Если кто и захочет взять в семью кошечку с улицы, он возьмёт породистую. Выходит, у обыкновенных почти нет шансов обрести свой дом. Как сократить число беспризорных кошек и собак? Доказано, что отстрел, уничтожение бесполезны в долгосрочной перспективе. Животных, которые попадают под опеку фонда, мы, конечно, стерилизуем, но это капля в море. Нужна поголовная стерилизация именно домашних питомцев, поскольку они или их потомство в любую секунду могут стать ненужными. Кошек и собак, имеющих племенную ценность, надо обязательно прививать, оформлять им паспорта. А выхаживание покалеченных животных, пристраивание их в семьи, организация приюта – это лишь борьба с последствиями неконтролируемого размножения.

Крайне эмоционально отстаивала свою позицию организатор сообщества «Право на жизнь» Гульназ Рахматуллина. На правах модератора Алексей Изотов не раз успокаивал страсти, возвращая дискуссию в конструктивное русло.

– Закон, который не могут принять уже столько лет, безусловно, о животных. Но и о людях тоже, – заметила Рахматуллина. – Сейчас проблема жестокого обращения вышла на первый план. Молодые девушки, подростки, дети издеваются над котятами и щенками, швыряют их об стену, чтобы прославиться в интернете. Эти видеоролики рождаются от безнаказанности, при попустительстве общества. У нас до сих пор животное определяется в законодательстве как вещь, как предмет – нет понятия «живое существо».

По словам Гульназ, надо приучать детей к бережному, любовному отношению к братьям нашим меньшим, в том числе, размещая социальную рекламу на баннерах, листовках. Важно оградить беззащитных зверей от юных живодёров – давно известно, что серийные убийцы в детстве «тренировались» на животных…

– Статья в Уголовном кодексе, предусматривающая наказание за жестокое обращение с животными, не работает! – уверена Гульназ Рахматуллина. – Чтобы привлечь садистов к ответственности, нужно в суде доказать факт причинения животному боли в процессе истязаний. Но это же и так очевидно! Наказание предусматривается, если случаи жестокости видели дети. Однако ни один нормальный родитель не захочет ещё раз травмировать малыша воспоминаниями о кошмаре и никуда его для дачи показаний не поведёт.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 ноября 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ