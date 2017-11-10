«Не жена, а дьявол»

О грехопадении и изощрённом коварстве

Комедия по пьесе татарского драматурга Данила Салихова «Не жена, а дьявол» на сцене Стерлитамакского башкирского театра стала своего рода творческим ремейком режиссёра Ильдара Валеева. Тринадцать лет назад он уже радовал зрителей Уфимского татарского театра «Нур» этой постановкой. И вот спектакль о жёнах-«дьяволицах», готовых ради спасения своих супругов от грехопадения пойти на изощрённое коварство, перекочевал теперь и в наш башдрамтеатр. После нескольких элитных премьер этого сезона Стерлитамакский башкирский, наконец, выдал работу для всех.

Зрители, уже успевшие в едва начавшемся сезоне слегка пресытиться отечественной и зарубежной классикой, встретили эксцентричную комедию с нелепым сюжетом на ура. Действительно, кем надо быть, чтобы не признать в даме в парике свою жену, с которой ты прожил уйму лет? Да ещё и влюбиться в неё до беспамятства? Да ещё и ревновать её к своему начальнику?

Каким дремучим невеждой надо быть, чтобы не знать, что пурген – это слабительное и принять пять таблеток за раз по «рекомендации» невесть откуда взявшейся медсестры санатория (на деле – своей жены)? Каким надо быть доверчивым, чтобы все деньги отдать первой встречной аферистке только потому, что якобы «вчера воры обокрали соседнюю комнату»?

Трудно сказать, в чей адрес автор накидал больше камушков: туповатых мужиков-ловеласов или женщин, которые после замужества перестают следить за собой. Мол, видите: стоит вам прихорошиться, приодеться, как ваш муж, который только что с пеной у рта спорил с другом на предмет того, чья жена страшней, сходит с ума от вашей красоты. И теперь в вашем голосе он слышит не воронье карканье, а журчанье ручья. И губы у вас – спелые вишенки.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 ноября 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН