Неделя приёма граждан

В Региональном исполкоме «Единой России» под председательством Константина Толкачёва прошло совещание организационного комитета по проведению недели приёма граждан. В преддверии 16-летия партия «Единая Россия» с 27 ноября по 3 декабря проводит масштабную неделю приёма. Жители республики смогут обратиться со своими вопросами к депутатам всех уровней – от Государственной Думы ФС РФ до муниципальных, представителям органов государственной власти, министерств и ведомств. Также планируется проведение тематических приёмов, выезд к заключённым исправительных колоний, пациентам медицинских учреждений.

«Необходимо, чтобы все депутаты от «Единой России» приняли участие в мероприятии. Надо, чтобы люди почувствовали искреннее участие в решении своих проб-

лем. Проведём встречи с избирателями в самых разных форматах, изучим обращения, окажем всестороннюю поддержку нашим нуждающимся согражданам», – резюмировал Константин Толкачёв.

Неделя приёма пройдёт во всех районах и городах республики. Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв ответит на вопросы граждан в режиме видеоконференции 1 декабря в 10 часов. График остальных приёмов будет опубликован в республиканских газетах и других СМИ, социальных сетях.

В прошлом году в рамках аналогичных приёмов по стране было более 300 тысяч обращений. На селекторном совещании с регионами исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал регионы провести приёмы граждан максимально открыто и результативно. По его словам, необходимо делать это без формальностей, не для статистики, а чтобы как можно большее количество граждан в регионах почувствовало искреннее участие в решении своих вопросов.

«Нам бы хотелось, чтобы были не сухие отчёты, которые фиксируют сам факт приёма, а решение конкретных проблем, с которыми обратились люди», – подчеркнул Турчак.