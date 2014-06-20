О деятельности Фонда целевых программ

Благодаря аккумулированным в Фонде средствам, в Башкортостане строятся и ремонтируются больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты, проводятся благотворительные акции и другие важные республиканские мероприятия.

Для справки:



Совет Фонда Социальных целевых программ

Совет Фонда Социальных целевых программ

Председатель Совета Фонда Марданов Рустэм Хабибович Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Член Совета Фонда Субханкулова

Рида

Тагировна Министр финансов Республики Башкортостан Член Совета Фонда Дильмухаметов Рамил Хурматович Заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Член Совета Фонда Хисматуллина Рузалия Сафиулловна Председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Член Совета Фонда Новиков Сергей Владимирович Министр экономического развития Республики Башкортостан

Попечительский совет Фонда Социальных целевых программ

Миргазямов Марат Парисович

Абдурашитов Шамиль Рахимович

Усманов Минираис Марванович

Директор Фонда Социальных целевых программ

Нугуманов Аскар Альфредович



Основными направлениями деятельности Фонда Социальных целевых программ являются:



-финансирование некоммерческой деятельности в сфере образования, науки, искусства, спорта, здравоохранения, благотворительности, религии, культуры, правоохранительной деятельности;

-финансирование строительст­ва, реконструкции и капитального ремонта социально-значимых объектов Рес­публики Башкортостан и Российской Федерации: объектов культурного наследия, объектов образовательного, научного, культурного, спортивного, медицинского, религиозного, административного назначения, объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и иных социально-значимых объектов;

-деятельность по изучению общественного мнения: изучение состояния, про­блем и перспектив социального, экономического, политического, культурного развития Республи­ки Башкортостан и ее жителей;

-другая, не запрещенная законодательством Российской Федерации деятельность, имеющая целью повышение социальной и экономической защищенности жителей Республики Башкортостан, всестороннее (экономическое, социальное, культурное) развитие общественных отношений в Республике Башкортостан и Российской Федерации.