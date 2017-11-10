О Пафосе – без пафоса и о Зевсе, служившем в Советской армии

Вот уже и первым снегом порадовала нас осень. И пока снегопады окончательно не замели мои воспоминания о недавнем отпуске, спешу поделиться своими впечатлениями о Кипре, рассказать про его самобытную культуру, историю, традиции и уникальную природу.

ОКНО В ВЕЧНОСТЬ

Выбор города и отеля – половина успеха, если вы собираетесь отдохнуть со вкусом. Нам повезло – мы не ошиблись ни с первым, ни со вторым. Когда я узнала, что из всех курортных городов Кипра Пафос – самый консервативный, сразу захотела полететь именно туда. А ещё на Пафосе много древних памятников, которые являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. К тому же, именно Пафос в 2017 году объявлен культурной столицей Европы: в течение года здесь проводится множество музыкальных, театральных и кинофестивалей, работают художественные выставки, организуются концерты на открытых сценических площадках.

Пафос – древняя столица острова, которая до сих пор хранит очарование старого Кипра. Расположенный на въезде в уникальный природный заповедник Акамас, этот город может похвастаться своими пляжами, где запросто можно увидеть морских черепах. И нам посчастливилось встретиться с большой черепахой, которая два вечера подряд курсировала вдоль западной части набережной в районе гавани Като Пафос. Передвижения рептилии в воде вызывали у прогуливавшихся по набережной туристов дикий восторг – на разных языках, но с одинаковым эмоциональным накалом немцы и британцы, финны и русские обсуждали это событие, щёлкая своими фотокамерами.

Но самым удивительным было то, что из окна нашей ванной комнаты отлично просматривались древние раскопки и старинная базилика, построенная ещё в первых веках нашей эры. По утрам я подолгу смотрела из этого окна на колонну святого апостола Павла, у которой великого христианского подвижника линчевали за веру. И, честно говоря, отказывалась верить своим глазам.

Недалеко от нашего отеля расположен археологический парк Пафоса. В нём собраны все находки, обнаруженные в окрестностях города. Некоторые из них относятся ещё к периоду неолита. В 1961 году один из местных фермеров нашёл у себя на поле уникальные сооружения времён Римской империи. Это дома, принадлежавшие знатным римлянам, построены в III веке нашей эры. Здесь же можно увидеть главную достопримечательность Пафоса – прекрасно сохранившиеся древние мозаики с сюжетами, повествующими о подвигах греческих богов.

Вообще, на Пафосе эпическое удивительным образом уживается с обыденным, древние памятники становятся частью твоей сегодняшней жизни. На Пафосе абсолютно нет пафоса, и это то, что поражает больше всего. Можно запросто сесть на каменную скамью возле базилики, выпить красного вина «Санта Марина», закусить оливками домашнего приготовления и поболтать о какой-нибудь чепухе с новым знакомым.

ЗЕВС, СУЛАМИФЬ И ДРУГИЕ

Его зовут Зевс. Невысокий, худощавый и седой мужчина лет шестидесяти пяти внимательно вслушивается в разговоры на муниципальном пляже. Где местные жители купаются вместе с наводнившими Пафос туристами (октябрь – бархатный сезон на острове). Заслышав русскую речь, пулей устремляется к говорящим. Перед нами он возник в футболке с портретом Сталина на груди, широко улыбнулся и стал рассказывать историю своего появления на Кипре. Зевс – грузинский грек, рождённый в СССР. Отслужив в Советской армии и получив строительное образование, Зевс вместе с семьёй перебрался на остров после распада Союза. Поднялся, как он сам говорит, на обработке известняка и мрамора, перенёс два шунтирования, а теперь просто живёт, наслаждаясь морем и солнцем. Кстати, небольшой ресторанчик на берегу рядом с пляжем – собственность его жены, о чём Зевс сообщил нам с гордостью и, как мне показалось, благоговением. Когда один из наших соотечественников выразил неудовольствие по поводу изображения на футболке, Зевс с готовностью кивнул и пообещал в следуюармиищий раз переодеться. Слово своё наш новый знакомый сдержал, правда, захватил с собой военный билет и диплом советского образца, которые мы должны были непременно созерцать лично. Похоже, Зевс сильно скучает по своей родине, душой всё ещё оставаясь в СССР. Хотя он прочно пустил корни на Кипре – женил здесь сына и выдал замуж дочку.

Русский язык здесь что-то вроде пропуска в мир добродушных улыбчивых людей. Однажды к нам подошла женщина и произнесла:

– Вы так лепно мекаете! Вы из России?

Радмила и её супруг Живко – туристы из Сербии. Они приезжают на остров не впервые. Когда-то в молодости Радмила, химик-технолог по образованию, работала на химкомбинате в Ленинградской области. Оттуда её вполне приличный русский и удивительно трогательная любовь к России. Радмила – активистка фанклуба Путина, который создан в Русском Доме в Белграде.

Кстати, наш президент необыкновенно популярен на Кипре. Футболки с его портретами носят многие местные жители самых разных возрастов – от подростков до пенсионеров.

На Пафосе удивительные старушки. С многими из них я бы с удовольствием пообщалась, владей я хоть мало-мальски новогреческим (именно на нём говорят местные жители). Женщины после шестидесяти одеваются здесь во всё чёрное, даже если это брюки и футболка. У них выразительные лица и добрые глаза. Кажется, что каждая из них – твоя бабушка или мама.

Во время поездки в монастырь святого Неофита, куда мы добирались на перекладных, я познакомилась с местной жительницей, поджидавшей на автостанции свой автобус. Облик этой 80-летней женщины произвёл на меня сильное впечатление. Почти не понимая друг друга, мы всё-таки установили дружеский контакт, я назвала ей своё имя, в ответ услышала, что её зовут Суламифь. Мы посидели рядышком, она погладила мою руку своей натруженной рукой, потом похлопала меня по коленке, улыбнулась и согласилась сфотографироваться. Вот, собственно, и всё. Но весь день после этой мимолётной встречи у меня было прекрасное настроение. С другой пожилой киприоткой я столкнулась на местном рынке, расположенном вдоль дороги, ведущей в монастырь Неофита. И снова это были мудрость, спокойствие и доброжелательность в ответ на искренний интерес. Определённо, на Кипре живут открытые для общения люди.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 ноября 2017 года)

Марина ВОРОНОВА