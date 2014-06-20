О трудоустройстве инвалидов

В Башкирии трудоустройством молодых рабочих-инвалидов займутся чиновники. Об этом рассказал Рустэм Хамитов.

Глава республики встретился со студентами и преподавателями колледжей, которые стали победителями в различных конкурсах профмастерства.

В ходе беседы руководители колледжей отметили, что их выпускникам с ограниченными возможностями здоровья затруднительно найти работу.

– Нужно посмотреть, сколько у нас в республике таких ребят, сколько их ежегодно готовится, как устраивается их дальнейшая судьба, – отреагировал Глава региона. – Поручим муниципалитетам заняться их трудоустройством.

Кроме того, Рустэм Хамитов поручил про-работать возможность поддержки учебных заведений, студенты которых демонстрируют высокие результаты на соревнованиях по профмастерству.

– Надо поощрять колледжи, которые готовят чемпионов, – заявил он. – Поощрять «рублём», оборудованием, расширением площадей. Там, где хорошо трудятся преподаватели, хорошо учатся дети, нужно обязательно создавать необходимые для этого условия.

«Комсомольская правда»