Обокрал маму
У жительницы Стерлитамака из дома пропал приобретённый в кредит мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей.
На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Он выяснил – женщина подозревает в краже телефона собственного сына, злоупотребляющего спиртными напитками. Сначала 33-летний мужчина отказался от дачи показаний, но затем признал свою вину. Оказалось, что телефон матери он продал первому встречному за 500 рублей, а деньги пропил.
А.НАГАЕВА
Автор: Администратор (15 Ноя 2017). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.