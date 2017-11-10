Обокрал маму

У жительницы Стерлитамака из дома пропал приобретённый в кредит мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей.

На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Он выяснил – женщина подозревает в краже телефона собственного сына, злоупотребляющего спиртными напитками. Сначала 33-летний мужчина отказался от дачи показаний, но затем признал свою вину. Оказалось, что телефон матери он продал первому встречному за 500 рублей, а деньги пропил.

А.НАГАЕВА