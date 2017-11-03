Один праздник на всех

Дорогие читатели!

День народного единства – праздник молодой, но с богатой историей. 405 лет назад поднялись бойцы народного ополчения во главе с Мининым и Пожарским и прогнали польских интервентов с русской земли.

Долгие годы праздник имел религиозную основу – кн. Пожарский вошёл в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. В советский период церковный праздник отменили, вместо него отмечали годовщину революции. В 2004 году решили забыть о революции и вспомнить о народном подвиге – так появился День народного единства.

В регионах, подобных нашему, тема единства всегда актуальна: смешанные браки, члены семьи, исповедующие разные религии, пары, говорящие на общем третьем языке, потому что ни один не знает родного языка супруга и т.д. И нельзя сказать, что по этому поводу мы испытываем какое-либо напряжение. Потому что там, где есть любовь и забота, где человек образован и просвещён, никогда не будет раскола из-за того, что разрез любимых зелёных глаз уж очень азиатский, а жена предпочитает вологодские украшения ручной работы.

Религия, думается, значительно облегчает жизнь, даёт ответы на важные вопросы, снижает градус вопиющей повсеместной несправедливости, позволяет современному человеку побыть в молитвенной тишине и прислушаться к себе: душа растёт? В то же время нельзя здесь путать нравственность, присущую каждому нормальному человеку, с религиозным чувством. Нравственный человек без помощи церкви и мечети вполне способен отличить прекрасный поступок от мерзкого, понять, что доброта и честность спасут любое дело, и ещё большой вопрос, кому живётся проще: монаху, скрывшемуся в монастыре и молитвах, или семьянину, который ежедневно заботится о своих близких, не всегда, к сожалению, здоровых и адекватных.

Та шумиха, которую профессионально раскрутили вокруг фигуры царя, церкви и несчастной балерины, показывает нам, насколько наше общество лишено ориентиров. Правильно расставить акценты, нажать на кнопку «православия-самодержавия-народности», закатить пару картинных истерик – и всё, вирус распространился. Но простуды быстро проходят, и вот уже волна интереса стихает. Всё громче раздаются трезвые голоса, оценивающие лишь художественный замысел картины и его воплощение.

Нынешней осенью наше общество вновь объединилось, горячо обсуждая кандидата в президенты России Ксению Собчак. Фигура неоднозначная, что уж там говорить. Эта молодая, прекрасно образованная женщина уже много чего успела натворить такого, что сейчас необходимо объяснять и комментировать. Ну, вот, например, откровенные фотосессии возможного будущего президента ядерной державы для мужского глянца или реплики, оскорбляющие героев её интервью. Иван Ургант и вовсе довёл ситуацию до абсурда и заострил главный посыл Собчак («против всех»), сняв пародию «Я – кандидат-противень». Смех – он ведь тоже объединяет.

Если говорить серьёзно, сегодня мы живём в таком обществе, которое на самом деле нуждается в консолидации. И здорово, что это объединение происходит, правда, пока очень медленно, но всё же происходит. И общество начинает шагать навстречу государству. Программы поддержки местных инициатив, работа председателей уличных комитетов и советов многоквартирных домов, союзы защиты прав потребителей, сильная городская общественная палата – вся эта бесплатная, нервная, но такая нужная конкретному сообществу работа, слава богу, делается. С праздником!

Гузель СИТДИКОВА