Они прославили родную школу

50 лет назад торжественно открылась новая «железнодорожная» школа № 83. Инициатором и организатором строительства стал первый директор школы, учитель математики Иван Иванович Курышев. За многолетний и плодотворный труд ему были присвоены звания «Заслуженный учитель БАССР», «Почётный железнодорожник»; Ивана Ивановича наградили также орденом Дружбы народов. В январе 1968 года пришкольный интернат принял сотню детей работников станций Куйбышевской железной дороги. За полвека в школе № 83 (ныне это школа № 35) состоялись 48 выпусков, аттестаты получили более шести тысяч выпускников.

В школе сформирован уникальный педагогический коллектив, которым сегодня руководит известный не только в Стерлитамаке кандидат педагогических наук, доцент Сергей Васильевич Туленков, автор нескольких научных трудов, заслуженный работник образования Республики Башкортостан. Победителем в Приволжском федеральном округе и лауреатом финального этапа Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» стала в 2017 году педагог А.Р.Мутагарова. Учитель русского языка и литературы И.А.Кузенёва сколько раз участвует в «Тотальном диктанте», столько раз получает оценку «отлично»! Учитель географии И.В.Носкова в мае 2017 года организовала и провела телемост с учителями и учащимися школы № 14 Севастополя. Учитель истории З.Р.Зиннатуллина подготовила призёра республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, а учитель истории и культуры Башкортостана Н.А.Говорова – призёра республиканской олимпиады по истории культуры Башкортостана. Педагог Э.Р.Хайритдинова возглавляет городскую творческую группу коллег, учитель Н.А.Говорова – школу молодого классного руководителя, О.А.Кусакина и Т.Е.Устинова в городской школе «Эрудит» ведут занятия по английскому языку и химии. Не случайно в этом году 95 процентов выпускников школы поступили в вузы, а учащиеся успешно конкурируют со сверстниками в играх-конкурсах всероссийского и международного масштабов: «КИТ», «Кубок Гагарина», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Учу.ру», в проекте «Школа цифрового века».

Незабываемое впечатление остаётся после посещения школьного военно-исторического музея имени генерала М.М.Шаймуратова, который является, пожалуй, главной достопримечательностью школы № 35. Создание музея, как рассказывает сегодняшний его смотритель Эльвира Амировна Азылгареева, началось вместе с рождением самой школы – в 1967 году инициатором открытия музея боевой славы стал бывший фронтовик, учитель истории Зубей Калимуллович Баянов. Он принёс свои фронтовые дневники, письма-треугольники, боевые награды; по его просьбе ученики приносили военные реликвии отцов и дедов. Сегодня основной фонд музея насчитывает более 1500 экспонатов.

В музее регулярно проводятся встречи с ветеранами войны и труда, бывшими выпускниками, военнослужащими, участниками боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике и других горячих точках.

В 35-й школе хранят память о всех руководителях, начиная с И.И.Курышева – В.Г.Буркине, Ф.Ф.Атнагуловой, В.П.Немченко, Т.В.Кирилловой. Много здесь золотых медалистов, среди которых – член Союза писателей Салават Асфатуллин; ныне москвич, учёный Сергей Плотников; известный журналист Роза Тухбатова; преподаватели БашГУ, кандидаты наук Гузель Шарафутдинова и Галина Зайкина и ещё многие выпускники, прославившие родную школу.

Олег ПЕРШИН