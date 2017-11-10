От жалоб – к деловому сотрудничеству

О собственной заинтересованности в порядке

Ещё в январе на ежегодном собрании собственников квартир в доме № 101 «а» по улице Худайбердина было неспокойно – люди кричали и, не стесняясь эмоций, просили у представителей управляющей компании привести в порядок прилегающую территорию.

Действительно, пройти в подъезды, когда на улице шёл дождь, было невозможно. Чтобы не намочить обувь, приходилось укладывать на старую и разбитую дорогу доски. Сейчас жильцы вспоминают, что они добирались чуть ли не вплавь до своих квартир.

– Этот дом (бывшее общежитие) мы обслуживаем с февраля 2016 года, с момента образования нашей организации, – говорит директор ООО « УК Жилкомсервис» Людмила Евдокимова. – Проблем здесь было немало, но шаг за шагом стали наводить порядок: установили стеклопакеты в местах общего пользования, новые газовые плиты, в подъездах обустроили комнаты для хранения колясок и т.д. Но дорога во дворе – это то, без чего обойтись нельзя, люди были недовольны. Тогда, в январе, о программе «Городская среда» мы ещё ничего не знали. Конечно, обрадовались новости о старте нового проекта по благоустройству.

Сейчас, спустя десять месяцев, мы разговариваем с Людмилой Николаевной и председателем совета дома Ольгой Даниловой, стоя на недавно заасфальтированной дороге. Они с удовольствием показывают места для парковки машин, удобный въезд во двор и многое, о чём, казалось бы, совсем недавно они могли только мечтать:

– Как только узнала о новом проекте, сразу обратилась к председателю совета дома и её помощнице. Объяснила – появилась замечательная возможность благоустроить двор, – говорит Людмила Николаевна.

– Я, не теряя времени, стала обходить жильцов, стучала в каждую квартиру, говорила, что будет новая дорога, – продолжает председатель совета МКД. – В результате никто не отказался. Мы провели общее собрание жильцов, при помощи Людмилы Николаевны подготовили дизайн-проект и одними из первых подали заявку для участия в конкурсе. Проект предусматривает софинансирование, мы посчитали – жильцы каждой квартиры заплатили за новую дорогу 180 рублей. Теперь мы можем в туфельках выходить на улицу, когда потеплеет.

Мои собеседницы не скрывают – им повезло с подрядчиками, дорожной организацией ИП Нерсесян:

– Дорогу заасфальтировали быстро и качественно, установили новые бордюры, прислушивались к нашим замечаниям и просьбам. И, самое главное, работали не просто так, спустя рукава, а на совесть. Мы в благодарность поили рабочих горячим чаем, ведь на улице уже было холодно. Спасибо Славику Нерсесяну, прорабу Сукязу Нерсесяну, Араму Жувалакяну, всем остальным ребятам.

Стоит отметить, что согласно представленному проекту, здесь заасфальтировали территорию возле трёх домов – №№ 101, 101 «а»

и 101 «б». Комплексное благоустройство – основной принцип преображения дворовых территорий.

Директор управляющей компании подчёркивает – положительные изменения происходят благодаря активным жильцам. К примеру, меньше стало неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Старшая по дому вместе с членами совета МКД обходят должников, объясняют, что без денег не смогут отремонтировать дом.

– Некоторые знакомые удивляются: «Это же общежитие, ты рано или поздно переедешь, зачем вкладываться?». Отвечаю: «Во-первых, мы собственники своих комнат, может быть, я когда-то и перееду, но сейчас хочу жить в комфорте», – говорит Ольга. – У меня есть помощница, член совета дома Диана Зубаирова. Молодая женщина, воспитывает двоих детей, как и я. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы было удобно в первую очередь нам, следовательно, и остальным соседям.

Пока жители радуются новой заасфальтированной дороге, председатель совета дома и директор управляющей компании уже планируют, как дальше будут украшать двор: весной собираются привезти чернозём и разбить палисадники. Людмила Николаевна предполагает в рамках программы «Городская среда» модернизировать все дворы, которые находятся на обслуживании управляющей компании:

– Мы провели инвентаризацию всех домов, составили дизайн-проекты вместе с председателями советов МКД и уже отправили заявки на участие в программе. Будем ждать итогов конкурса.

Альбина РАХИМОВА