Отличное место для отдыха

В аллее посадили липы

В День народного единства в городе прошло немало мероприятий, но самая первая акция началась ранним утром в аллее по улице Худайбердина, которая благоустроена в рамках программы «Городская среда», инициированной партией «Единая Россия».

Волонтёры и члены партии решили внести свой вклад и посадили в обновлённой аллее липы.

Как сказал руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Серебряков, акция «Наше дерево» символично совпала с Днём народного единства.

– Надеюсь, наши деревья приживутся, и будут украшать город, – заметил он.

Член Молодёжного совета, студент БашГУ Альберт Гайнуллин не в первый раз сажает деревья и признаётся, что хочет сделать город уютнее.

– С этой аллеей связано много воспоминаний, – говорит Альберт, – я учился в БЛИ № 3, это место стало почти родным. Как здесь всё преобразилось! Вырублены старые деревья, заасфальтирована дорожка, которая стала заметно шире, провели освещение. Остаётся только радоваться за жителей домов и воспитанников учебных заведений, расположенных рядом. У них появилось отличное место для отдыха.

Альбина РАХИМОВА