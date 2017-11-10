Первые итоги

Как преобразились городские дворы

В этом году в Стерлитамаке стартовал пилотный проект по благоустройству «Комфортная среда», инициированный партией «Единая Россия». Напомним, что в рамках этой программы преобразились 98 городских дворов. Этот показатель – самый высокий в республике, исключение составляет только столица региона – город Уфа.

После завершения работ депутат Государственной Думы Алексей Изотов и заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Андрей Ермолаев проехали по модернизованным дворам, чтобы посмотреть, как преобразилась территория и узнать мнение жителей.

Жители дома № 23 по улице Заводской депутата и представителей администрации города, казалось, ждали с нетерпением. Работы здесь полностью завершены, но люди недоумевали, почему асфальтирование длилось так долго. Как объяснил заместитель начальника отдела ЖКХ администрации ГО Юрий Лаптев, вины подрядной организации и администрации города здесь нет: подготовительные работы провели вовремя, но из-за несвоевременной поставки битума – компонента для асфальтирования – работы пришлось приостановить.

– Однако дорожников можно похвалить – заасфальтировали дорогу быстро, старались завершить работу в тёплую сухую погоду, – отметили горожане.

Так совпало, что в день проверки шёл сильный дождь, и жильцы обратили внимание, что в некоторых местах образуются лужи.

– По условиям программы подрядчик несёт пятилетнюю гарантию за качество своих работ, – пояснил Андрей Ермолаев. – Если есть претензии, дорожники должны устранить все недочёты.

О следующем объекте, который посетили в ходе проверки – территории возле домов №№ 6 и 10 по ул.Николаева, – редакция писала не раз. Недавно, после того, как провели благоустройство, жители с размахом отметили 35-летие двора.

– У нас не только заасфальтировали дорогу, но заменили бордюры, сделали удобные парковки для автомобилей, появилась детская игровая площадка, – рассказывает председатель совета МКД. – Все жители довольны. Помощь оказала и управляющая компания.

Единственный недостаток, по мнению проверяющих, – отсутствие пешеходной дорожки.

– Мы стремимся, чтобы наши дворы были современными и комфортными. Надо учитывать, что здесь должно быть безопасно, в первую очередь для пожилых людей и маленьких детей, – заметил Алексей Николаевич Изотов.

В программе «Городская среда» участвовали заявки от жителей многоквартирных домов, которые на общем собрании сами должны были определить перечень работ. Подрядные организации – всего лишь исполнители: они работают по представленному им проекту.

Но некоторые жители пошли в обход этих правил. Так, собственники квартир в доме № 45 по проспекту Октября в ходе работ решили увеличить длину парковки для автомашин, которая, кстати, уже была заасфальтирована дорожниками. Они перенесли бордюры и засыпали этот участок гравием.

– Владельцы автомобилей, живущие в этом доме, решили сами изменить проект, – говорит главный инженер ООО «УК «ТЖХ» Виктор Осташевич. – Может, это удобно, но некрасиво.

– В будущем надо предупреждать жильцов, что дорожники работают согласно представленной схеме, таких разногласий быть не должно, – отметил Андрей Ермолаев.

Другой конфликт возник в доме № 98 по ул.Патриотической. Здесь заасфальтировали двор, и у жителей появились новая дорога, места для парковки машин. Но после того, как работы закончились, в администрацию города обратилась собственница одной из квартир, которая заявила, что парковка рядом с балконом ей не нужна, работающие автомобили загрязняют воздух. Также женщина обвинила старшую по дому в подделке подписи.

Председатель совета МКД, которая пришла на встречу, опровергла доводы соседки:

– Большинство собственников проголосовало за установку парковки для машин, конечно, никакие подписи я не подделывала.

Выяснилось, что только один собственник девятиэтажного многоквартирного дома недоволен результатом проведённых работ. Сейчас прокуратура города организовала проверку, на основании которой будет принято решение, можно ли возле дома организовать стоянку.

Альбина РАХИМОВА