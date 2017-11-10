Первые итоги

Как преобразились городские дворы

В этом году в Стерлитамаке стартовал пилотный проект по благоустройству «Комфортная среда», инициированный партией «Единая Россия». Напомним, что в рамках этой программы преобразились 98 городских дворов. Этот показатель – самый высокий в республике, исключение составляет только столица региона – город Уфа.

izotov

После завершения работ депутат Государственной Думы Алексей Изотов и заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Андрей Ермолаев проехали по модернизованным дворам, чтобы посмотреть, как преобразилась территория и узнать мнение жителей.

Жители дома № 23 по улице Заводской депутата и представителей администрации города, казалось, ждали с нетерпением. Работы здесь полностью завершены, но люди недоумевали, почему асфальтирование длилось так долго. Как объяснил заместитель начальника отдела ЖКХ администрации ГО Юрий Лаптев, вины подрядной организации и администрации города здесь нет: подготовительные работы провели вовремя, но из-за несвоевременной поставки битума – компонента для асфальтирования – работы пришлось приостановить.

– Однако дорожников можно похвалить – заасфальтировали дорогу быстро, старались завершить работу в тёплую сухую погоду, – отметили горожане.

Так совпало, что в день проверки шёл сильный дождь, и жильцы обратили внимание, что в некоторых местах образуются лужи.

– По условиям программы подрядчик несёт пятилетнюю гарантию за качество своих работ, – пояснил Андрей Ермолаев. – Если есть претензии, дорожники должны устранить все недочёты.

О следующем объекте, который посетили в ходе проверки – территории возле домов №№ 6 и 10 по ул.Николаева, – редакция писала не раз. Недавно, после того, как провели благоустройство, жители с размахом отметили 35-летие двора.

– У нас не только заасфальтировали дорогу, но заменили бордюры, сделали удобные парковки для автомобилей, появилась детская игровая площадка, – рассказывает председатель совета МКД. – Все жители довольны. Помощь оказала и управляющая компания.

Единственный недостаток, по мнению проверяющих, – отсутствие пешеходной дорожки.

– Мы стремимся, чтобы наши дворы были современными и комфортными. Надо учитывать, что здесь должно быть безопасно, в первую очередь для пожилых людей и маленьких детей, – заметил Алексей Николаевич Изотов.

В программе «Городская среда» участвовали заявки от жителей многоквартирных домов, которые на общем собрании сами должны были определить перечень работ. Подрядные организации – всего лишь исполнители: они работают по представленному им проекту.

Но некоторые жители пошли в обход этих правил. Так, собственники квартир в доме № 45 по проспекту Октября в ходе работ решили увеличить длину парковки для автомашин, которая, кстати, уже была заасфальтирована дорожниками. Они перенесли бордюры и засыпали этот участок гравием.

– Владельцы автомобилей, живущие в этом доме, решили сами изменить проект, – говорит главный инженер ООО «УК «ТЖХ» Виктор Осташевич. – Может, это удобно, но некрасиво.

– В будущем надо предупреждать жильцов, что дорожники работают согласно представленной схеме, таких разногласий быть не должно, – отметил Андрей Ермолаев.

Другой конфликт возник в доме № 98 по ул.Патриотической. Здесь заасфальтировали двор, и у жителей появились новая дорога, места для парковки машин. Но после того, как работы закончились, в администрацию города обратилась собственница одной из квартир, которая заявила, что парковка рядом с балконом ей не нужна, работающие автомобили загрязняют воздух. Также женщина обвинила старшую по дому в подделке подписи.

Председатель совета МКД, которая пришла на встречу, опровергла доводы соседки:

– Большинство собственников проголосовало за установку парковки для машин, конечно, никакие подписи я не подделывала.

Выяснилось, что только один собственник девятиэтажного многоквартирного дома недоволен результатом проведённых работ. Сейчас прокуратура города организовала проверку, на основании которой будет принято решение, можно ли возле дома организовать стоянку.

Альбина РАХИМОВА


Разместить объявление на сайте

Автор: (15 Ноя 2017). Рубрика: ЖКХ, Лента новостей, Общество. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти