Пешеходы, будьте осторожны!

Практически каждый день на автодорогах республики совершаются наезды на пешеходов. Каждый год сотрудники Госавтоинспекции через средства массовой информации предупреждают, призывают граждан быть бдительными и внимательными на дорогах. Однако аварии с участием пешеходов, к сожалению, не редкость.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий, участниками которых являются пешеходы, – это переход проезжей части в неустановленных местах, на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть из-за препятствия, человеческая невнимательность и беспечность. Отрицательный пример поведения на дороге влияет и на детей, которые копируют поведение взрослых и нарушают правила.

В осеннее время, с сокращением светового дня, в период дождей и ранних сумерек учащаются наезды на пешеходов. Поэтому особую роль играет то, как одет пешеход в ночное время, имеются ли на его одежде светоотражающие элементы. Согласно исследованиям, водитель может заметить ночью пешехода в тёмной одежде на расстоянии менее 18 метров, а средняя длина тормозного пути при скорости 60 км/ч составляет около 40 метров. Если же на одежде человека есть светоотражающие элементы, то водитель заметит его на расстоянии более чем 100 метров.

За 9 месяцев 2017 года на федеральных и республиканских автодорогах произошло 30 наездов на пешеходов, в которых 16 человек погибли и 16 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

6 сентября около 3 часов ночи на 1494 км автодороги М5 Самара – Уфа – Челябинск 20-летний житель Иглинского района, управляя ВАЗ-21099, двигаясь от г.Уфы в сторону г.Челябинска, на неосвещённом участке дороги сбил девушку, которая без светоотражающих элементов на одежде переходила проезжую часть. После наезда легковушка оказалась в кювете, девушка скончалась на месте происшествия.

Уважаемые пешеходы, будьте внимательны на дорогах. Не ходите по проезжей части в вечернее и ночное время суток. Не переходите проезжую часть перед близко идущим транспортом. При переходе дороги всегда убеждайтесь в отсутствии транспорта. Переходите улицу без суеты и спешки, в специально установленных для этого местах и только на зелёный сигнал светофора. Обращайте внимание на свою одежду. Лучше, если она будет светлых оттенков и со светоотражающими элементами.

Д.РАХИМОВ,

инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ