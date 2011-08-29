Платите налоги вовремя

Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря

В цивилизованном обществе никто не задается вопросом «Зачем платить налоги?». Это очевидно. Средства идут на обеспечение нормальной жизни каждого из нас. Чтобы в городах и селах были хорошие дороги, освещенные улицы, люди имели доступ к качественной медицине и образованию, пользовались всяческими социальными благами.

Ответственность каждого

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Башкортостан, на данный момент задолженность по имущественным налогам в республике составляет 2,2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей — задолженность по транспортному налогу. Этих денег хватило бы на строительство около 200 километров дорог или постройку не менее чем 20 детских садов.

— Не поступившие в бюджет ресурсы обедняют всех нас, — говорит Глава республики Рустэм Хамитов. — Не столько власть, а прежде всего людей, которые недополучают социальные услуги, не получают новые социальные объекты и т. д. Поэтому налоги надо платить всем.

Напомним, что к имущественным налогам относятся транспортный, земельный и непосредственно имущественный (на недвижимость). В отличие от налога на доходы физических лиц, который вычитается из зарплаты, имущественные налоги необходимо платить самостоятельно. Срок уплаты налогов за 2016 год — не позднее 1 декабря 2017 года.

Где взять уведомление

Особенность текущей налоговой кампании в том, что более 700 тысяч жителей республики получат уведомления исключительно в электронном виде. Это новшество касается пользователей Личного кабинета налогоплательщика, выбравших функцию «отказ от получения документов на бумажном носителе». Если вы по-прежнему хотите получать бумажные уведомления и приложенные к ним квитанции по почте, как и граждане, не зарегистрированные в Личном кабинете, вам просто не нужно ставить галочку в этом пункте.

Как заплатить

Платежи можно сделать в ближайшем отделении банка или Почты России, а также через платежные терминалы. Заплатить налоги также можно в онлайн-режиме, воспользовавшись интернет-сервисом «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Пользователи, зарегистрированные в Личном кабинете, могут внести платеж непосредственно из Личного кабинета.

Также налоги можно уплатить на официальном портале gosuslugi.ru. Для этого нужно зарегистрироваться и выбрать на странице «Каталог услуг» услугу «Налоговая задолженность» в категории «Налоги и финансы».

Информацию о ставках и льготах по налогам можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) через электронный сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Справки можно получить по телефону единого федерального бесплатного телефонного номера единого контакт-центра (8-800-222-22-22).

Как зарегистрироваться в Личном кабинете

Как отмечают в пресс-службе УФНС РФ по РБ, количество пользователей Личного кабинета в республике превышает 1 млн 700 тысяч человек. По этому показателю Башкортостан занимает первое место среди субъектов России.

Напомним, данный сервис содержит сведения не только об объектах имущества и транспортных средствах, но и об исчисленных суммах налога за 2016 год, а также сформированные налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.

Чтобы зарегистрироваться в Личном кабинете, нужно обратиться в любой налоговый орган или в многофункциональный центр РБ. При этом, если вы обращаетесь в налоговую инспекцию по месту вашей постоянной регистрации, вам достаточно иметь с собой паспорт; если в другую — то дополнительно потребуется свидетельство ИНН. После регистрации (обычно регистрация происходит при вас) вам выдадут регистрационную карту, в которой будут содержаться данные для входа в Личный кабинет.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 9 ноября 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».