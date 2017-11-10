Победа по очкам

Сезон 2017-2018 годов в Высшей лиге «А» чемпионата России для обновлённого и сильно омоложенного состава стерлитамакского «Тархана» можно называть дебютным – совсем мало осталось опытных, уже поигравших на этом уровне игроков.

Неудивительно, что стартовала команда трудно, да и соперники в первых турах достались самые серьёзные – из верхней половины турнирной таблицы. Мы, болельщики, с нетерпением ждали, когда дойдёт очередь до поединков с более или менее равными по силе соперниками; но вот и с выезда в Казань и Нижний Новгород подопечные С.В.Чабана привезли только два очка.

В седьмом, домашнем, туре 4 и 5 ноября «Тархан» принимал «Грозный» из Чеченской Республики, располагающийся в турнирной таблице на строчку ниже; и, даже памятуя о тяжелейших схватках с этой командой в прошлом сезоне, любители волейбола Стерлитамака предвкушали победу.

Почему-то мне кажется, подобные настроения поселились и в коллективной душе нашей волейбольной дружины. По крайней мере, два первых сета в субботу были проиграны начисто; признаюсь, перед третьей партией записал в своём блокноте: «безрадостное зрелище»… У гостей лучше получалось буквально всё – блок, приём, атака, в подачах они ошибались не реже, но подавали намного мощнее!

Конечно, и с аутсайдерами надо уметь играть, настраиваться на игру с ними. Перестраиваться в ходе матча уже очень сложно.

Казалось бы, это всё-таки местным волейболистам удалось: они взяли третий и четвёртый сет с одинаковым счётом – 25:23. Болельщики на трибунах, изрядно приунывшие, заметно приободрились, громогласно встречая каждую выигранную подачу. Однако ожидаемой борьбы в пятом укороченном сете не получилось: обидные ошибки следовали одна за другой, и в итоге – 7:15!

Представляю чувства тренеров и игроков «Тархана»… Никто из болельщиков, расходясь по домам, не сомневался, что во второй игровой день наш «воин» даст бой грозному чеченскому!

Надежды оправдались. Схлестнулись «в ближнем бое» соперники уже в первой партии; шли очко в очко, и «Тархан» одолел-таки (27:25). Но во второй партии, может быть, даже вынужденно – после такого эмоционального напряжения, стерлитамакские волейболисты несколько расслабились – 15:25. Зародились опасения повторения вчерашнего сценария…

Нет, к чести подопечных Сергея Чабана, в ожесточённой схватке они выиграли третью и четвёртую партии – 25:23 и 25:22. Взяты по сумме двух дней 4 очка, против двух проигранных. Следующий тур предстоит играть на выезде в Ставрополе, с командой, занимающей нижнюю строчку в турнирной таблице (но, на примере игры с «Грозным» мы видим, насколько тяжело встречаться с аутсайдером, тем более в его родных стенах). В нашей дружине явно ощущаются отсутствие стабильности, дефицит достаточно сильных игроков. Открытием воскресного дня все болельщики признали игру воспитанника стерлитамакской школы волейбола Ильдуса Урманцева, заслуженно получившего из рук главы администрации городского округа Владимира Куликова и директора волейбольного клуба «Тархан» Ильгама Зарипова приз лучшего игрока тура. К сожалению, мы так и не поняли до сих пор, на что способен подававший в своё время большие надежды стерлитамаковец Никита Лучин. Прибавил в атаке Рафаэль Мигел, только он приносит команде, пожалуй, столько же очков, сколько теряется из-за его ошибок. Наверное, большего следует ожидать от мастера спорта Григория Драгунова. Виден потенциал Кирилла Фиалковского, только он почему-то часто присаживается на скамейку запасных. Несколько раз за два дня блеснул в атаке «первым темпом» самый высокий в нашей команде Ярослав Верный, но играть на него можно было бы и почаще…

Болельщики от всего сердца желают нашему «Тархану» больше выигранных битв!

Олег ПЕРШИН