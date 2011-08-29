Подари мне цветик-семицветик

Творческий марафон в спортивном стиле

В последнюю субботу октября в школе № 11 состоялся по-весеннему яркий праздник для юных спортсменов. Мальчики и девочки – всего 31 человек – самого разного возраста, имеющие те или иные проблемы со здоровьем, участвовали в творческом марафоне «Цветик-семицветик». Одним предстояло сразиться на шашечных, а другим – на шахматных полях. Пловцы были готовы к спортивным играм на воде и соревнованиям по плаванию. Решили попробовать свои силы теннисисты. Поздравить и поддержать ребят пришли организаторы – представители ООО «Каркаданн», отдела образования городского округа, фонда поддержки и развития образования Стерлитамака, а также председатель Стерлитамакской организации Всероссийского общества инвалидов Радик Ильдарович Халитов.

– Мы рады приветствовать вас в стенах нашей школы, – обратилась к детям директор Татьяна Валерьевна Кириллова, – у нас впервые проводятся такие игры. Успехов вам и, конечно, побед в соревнованиях!

Ничто не нарушало тишину в аудитории, где играли в шашки. Совсем маленький мальчик – воспитанник детского сада № 81 – одерживал победу за победой. К концу соревнования на его счету их было уже четыре! Мало кто сомневался, что судья Ринат Мударисович Рысаев не даст талантливому игроку первое место.

На шахматных полях развернулись нешуточные сражения. Шахматисты – особые люди. Важно отлично разбираться в тонкостях и особенностях этой самой древней интеллектуальной игры, ориентироваться в её хитросплетениях, предугадывать тактику своего соперника. И самым удивительным было то, что и среди шахматистов нашлись ребята из детских садов.

Теннис – игра для подвижных, ловких и азартных. Она заразила даже болельщиков – родителей и друзей юных спортсменов.

Но самыми зрелищными оказались игры на воде под руководством взрослых спортсменов. Соревнования по плаванию вызвали восторг болельщиков, которые восхищались упорством и настойчивостью юных пловцов.

Соревнования закончились, но праздник продолжался. Героев дня ожидали награды. На сцене актового зала выступали школьники-артисты. Песни сменялись танцами, танцы – процедурой награждения и выступлениями гостей и организаторов творческого марафона.

Исполнительный директор фонда поддержки и развития образования Евгения Александровна Долгих отметила заслугу родителей, которые привили своим детям любовь к спорту и воспитали в них смелость и отвагу:

– Огромное спасибо родителям. Без их деятельного участия нынешний спортивный праздник не получился бы.

Методист ИМЦ Людмила Алексеевна Шестакова рассказала, что творческий марафон «Цветик-семицветик» проводится уже второй раз. Скорее всего, он станет традиционным, так как участвовать в нём хотят не только дети нашего города, которых во всём поддерживают папы и мамы, но и ребята близлежащих районов республики.

С большим интересом все выслушали выступление Радика Ильдаровича Халитова:

– В вашем возрасте, ребята, я учился в обычной школе № 30. Непросто мне приходилось. Зато в наше время мы участвуем в художественных конкурсах, спортивных соревнованиях, снимаемся в фильмах и т.д. И такие соревнования-праздники, как сегодняшнее, повышают уверенность в своих силах и возможностях, прививают вкус к борьбе за победу не только в соревнованиях.

В заключение победители творческого марафона получили сертификаты, дипломы и сувениры от организаторов «Цветика-семицветика».

Евгения ДЬЯКОНОВА