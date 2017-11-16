Поддержим и словом, и делом

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Проектный офис в Стерлитамаке

По словам Владимира Путина, инвестиции превышают рост ВВП, и главная задача – выйти на темпы выше среднемировых уже к 2019-2020 гг. Сегодня Россия занимает 40-е место среди других государств по уровню инвестиционной привлекательности, опережая в этом вопросе многие европейские страны. Сейчас повсеместно идут обсуждения того, что ещё можно сделать, чтобы вести предпринимательскую деятельность стало комфортнее.

В республике регулярно проводятся встречи представителей органов региональной и муниципальной власти с бизнес-сообществом, где участники узнают о действующих и планируемых мерах по улучшению инвестклимата в Башкортостане. Очередное выездное заседание проектного офиса по реализации мероприятий в рамках участия Республики Башкортостан в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации прошло в Стерлитамаке. В мероприятии участвовали министр экономического развития РБ и руководитель проектного офиса Сергей Новиков, глава администрации города Владимир Куликов, его заместители и руководители отделов, предприниматели Стерлитамака, Салавата, Гафурийского, Ишимбайского и других районов, а также эксперты профильных госорганов регионального уровня.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

В Башкортостане вопросы инвестиционной политики находятся на постоянном контроле у Рустэма Хамитова. С 2014 года в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ Башкортостан поднялся с 40-го на 13-е место. Во многом этому способствовали меры государственной поддержки: льготные налоговые ставки, субсидирование затрат на приобретение оборудования и строительство транспортной инфраструктуры, стабильность прав инвесторов, предоставление земли без проведения торгов, использование госимущества в качестве залога. Правительство республики планирует принять ещё ряд мер для улучшения инвестиционной привлекательности региона.

ГОСЗАКУПКИ

Заместитель министра экономического развития РБ Валерий Исхаков считает госзакупки одним из действенных институтов для развития бизнеса в целом и малого бизнеса в частности. Именно для последних, согласно федеральному законодательству, есть ряд преференций и послабляющих условий. В частности, каждый государственный и муниципальный заказчик должен не менее 15 проц. договоров госзакупок отдать исключительно предприятиям малого бизнеса. При проведении торгов крупного объёма выставляются специальные контрактные условия, согласно которым генподрядчик обязан привлекать соисполнителей только из числа предприятий малого бизнеса. По закону величина суммы залога (обеспечения заявки) для субъектов малого предпринимательства составляет не более 2 проц. (на общих основаниях – 5 проц.). Срок оплаты исполнителю по государственному муниципальному заказу для малого предпринимательства составляет не более 15 рабочих дней с момента приёмки товаров и услуг. За ненадлежащее исполнение договора нижняя планка штрафов и пеней для предприятий малого бизнеса начинается с 3 проц. (на общих основаниях – с 10 проц.).

Валерий Римович назвал основные причины отклонения заявок: отсутствие декларации о признании субъектом малого предпринимательства, несоответствие описания объекта закупки участником торгов техзаданию заказчика, отсутствие в заявках различного рода разрешительных документов.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Первый заместитель председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вадим Утяшев осветил вопросы финансирования мероприятий государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ».

В Башкортостане создаётся национальная лизинговая компания. Для покупки техники отечественного производства процентная ставка будет 6 проц., для импортного – 8. Объём средств, которые будут предоставляться предпринимателю, – 5-200 млн рублей. Микрокредитная поддержка субъектов малого предпринимательства – ещё один инструмент господдержки. Размер средств, которые могут быть выданы одному субъекту малого предпринимательства, доведён до 3 млн рублей. Также со следующего года гарантийный фонд будет предоставлять поручительство микрокредитной компании в размере до 50 проц., и предприниматель при нехватке собственного обеспечения сможет получить требующиеся ему средства в полном объёме.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 ноября 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА