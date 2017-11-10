Поздравления, итоги и планы

«Опоре России» – 15 лет!

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» в этом году празднует 15-летие со дня своего основания. Это не столько повод для поздравлений, сколько время подвести итоги, оценить сделанное и определить задачи для дальнейшей работы. Именно об этом рассказала нашей газете председатель местного отделения БРО «Опора России» Светлана Беляева.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

«Опора России» – крупнейшее объединение предпринимателей нашей страны. В его состав входят более 450 тысяч бизнесменов и более 100 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий. 450 членов Башкирского регионального отделения – это предприниматели из различных сфер: торговли, медицины, строительства, производства, инновационных технологий и множества других направлений. Региональные отделения организации есть во всех 85 субъектах РФ, а также 15 представительствах в 8 странах мира.

При непосредственном участии «Опоры России» разработан и принят ряд федеральных законов: о защите конкуренции, о развитии малого и среднего предпринимательства, об отмене ККТ для плательщиков ЕНВД, о льготной приватизации для малого предпринимательства и другие. При участии экспертов и аналитиков «Опоры» подписан ряд правительственных решений. В частности, приняты правила недискриминационного доступа к электросетям для малого бизнеса, создана правительственная комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства и пр.

Именно улучшение условий для занятия предпринимательской деятельностью, по словам Светланы Валерьевны, является приоритетной задачей организации.

– Мы должны сделать всё возможное, – говорит лидер Стерлитамакского отделения «Опоры России», – чтобы в каждом регионе нашей Родины, в большом городе и малой деревне, у людей были желание и возможности заниматься своим делом. Наша организация абсолютно не оппозиционна к власти. Основная задача – решение конкретных проблем предпринимателей, с которыми они сталкиваются при ведении своего бизнеса. Конечно, есть системные трудности общероссийского масштаба. Такие вопросы решаются долго и тяжело. Но если этим занимается не один человек, а целая организация, то вероятность успеха многократно возрастает.

Президент России Владимир Путин высоко оценил деятельность «Опоры России», подчеркнув, что задачи, которые она выполняет, являются приоритетными для государства. Он также поздравил «опоровцев» и обсудил с главой организации Александром Калининым актуальные для малого и среднего бизнеса вопросы.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

Представители Башкирского регионального отделения «Опоры России» анализируют, насколько легко и просто работается в республике инвесторам. Агентство стратегических инициатив разработало 12 модулей поддержки, охватывающих, в том числе контрольно-надзорную деятельность и выдачу разрешений на строительство и подключение инженерных сетей. Это серьёзная работа, благодаря которой Башкортостан в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов РФ поднялся с 20-го на 13-е место.

Как эксперт, Светлана Валерьевна знает, с какими проблемами чаще всего сталкиваются местные бизнесмены. Один из самых больных – денежный вопрос. Банковские и финансовые организации, лизинговые фонды практически не выдают кредиты на небольшие суммы. Кредитование начинается от 1-1,5 млн рублей. Ещё одна проблема, о которой редко говорят, – дорогое банковское обслуживание. Отсутствие расчётного счёта тормозит развитие бизнеса. Поэтому предприниматели вынуждены соглашаться на высокие банковские тарифы.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 ноября 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА