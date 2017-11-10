Праздник «День матери»

Праздник «День матери в России» постепенно приобретает все большую популярность. В этот день мы чествуем дорогих нам людей – наших мам. Праздник способствует пропаганде и укреплению семьи, семейных ценностей.

В отделе ЗАГС г.Стерлитамак текущая неделя посвящена празднованию Дня матери. Так, в холле Дворца Бракосочетания для посетителей отдела организована выставка фотографий на тему «Пусть всегда будет МАМА!» Главными героями выставки стали мамы с новорожденными малышами и детьми до года.

Стенд с фотографиями малышей и мам украсил фойе Стерлитамакского ЗАГСа. Экспозиция вызвала живой интерес и теплый эмоциональный отклик у посетителей отдела ЗАГС г.Стерлитамак.