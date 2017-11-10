Праздник «День матери»
Праздник «День матери в России» постепенно приобретает все большую популярность. В этот день мы чествуем дорогих нам людей – наших мам. Праздник способствует пропаганде и укреплению семьи, семейных ценностей.
В отделе ЗАГС г.Стерлитамак текущая неделя посвящена празднованию Дня матери. Так, в холле Дворца Бракосочетания для посетителей отдела организована выставка фотографий на тему «Пусть всегда будет МАМА!» Главными героями выставки стали мамы с новорожденными малышами и детьми до года.
Стенд с фотографиями малышей и мам украсил фойе Стерлитамакского ЗАГСа. Экспозиция вызвала живой интерес и теплый эмоциональный отклик у посетителей отдела ЗАГС г.Стерлитамак.
Автор: Администратор (23 Ноя 2017). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.