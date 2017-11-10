Приём граждан

15 ноября с 10 до 16 часов (обед с 13 до 14 час.) в кабинете № 301 администрации городского округа пройдёт выездной приём граждан специалистами Государственного комитета РБ по делам юстиции, Государственного комитета РБ по жилищному строительному надзору, ГКУ «Государственное юридическое бюро РБ», а также представителями подведомственных учреждений Министерства труда и социальной защиты населения РБ, территориальных органов Министерства земельных и имущественных отношений РБ и отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по РБ.

Предварительная запись на приём – 13 ноября с 11 до 13 часов и с 15 до 17 часов. по телефону 24-91-55.

Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Приём строго по предварительной записи.