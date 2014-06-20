Репертуар Русского драматического театра в декабре

Жизнь – распахнутая радость…

«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд» – писала Марина Цветаева. Как показало время, её стихи и сегодня притягивают, зачаровывают, захватывают, и мы не перестаём удивляться, изумляться полёту её души. «Пришёл черёд» и поэтического вечера Марины Цветаевой на сцене Стерлитамакского русского драматического театра. Автор моноспектакля «Жизнь – распахнутая радость…» и исполнитель – народная артистка Республики Башкортостан Валентина Бродская. У вас будет роскошная возможность почувствовать вкус стихов «серебряного века».

Зойкина квартира, М. Булгаков, трагикомедия

Эта удивительная постановка полна великолепной музыки, блеска светского общества, любовных интриг и тайных страстей. Незаметно для каждого начинается мистическая игра, где на кону неожиданно оказываются любовь, преданность, честь, человеческая жизнь и душа. А в основе – пьеса гениального Михаила Булгакова.

Очень простая история, М. Ладо, мелодраматическая комедия

История о повседневной жизни двух деревенских семей до боли проста и узнаваема. Двое полюбили друг друга. Да вот беда: родители девушки – крестьяне – трудяги, обладатели славного хозяйства, отнюдь не рады перспективе столь неожиданно стать бабушкой и дедушкой, да еще и породниться с соседом-бездельником, любителем выпить и погорланить под гармошку. Приговор их беспощаден: разлучить, помешать рождению новой жизни! На помощь влюбленным приходят…домашние животные со скотного двора: Лошадь, Петух, Пес, Корова и Свинья решают спасти человеческое дитя. История о том, как животные учат людей человечности, проста и понятна всем, кто светел душой и верит в чудеса.

Гала – концерт трех баритонов

В проекте Фонда «Таланты мира» принимают участие три исполнителя века XXI – звезды современной оперной сцены, солисты Государственного академического Большого театра России и лучших оперных театров мира. Отар Кунчулиа, Андрей Бреус, Александр Краснов. Преемственность поколений в этом концерте ощущается не только в подборе репертуара, но и в том, что в исполнении наших современников многие известные хиты получают «новое прочтение». Программа концерта построена в лучших традициях кумиров публики ХХ века, от оперных арий к современным эстрадным хитам. Георгу Отсу, Юрию Гуляеву и Муслиму Магомаеву посвящается…

Королева красоты, М. Мак – Донах, психологический триллер

Человеческая природа причудлива, капризна и мстительна, люди чаще всего глухи и жестоки друг к другу, они склонны к насилию… и все же… не безнадежны. Так думает и об этом пишет ирландский драматург Макдонах. Пишет беспощадно правдиво, горько и очень смешно. Его пьесы глубоко духовны, они написаны с любовью к человеку и с болью за него. Рассказанные события происходят в одной ирландской деревне. В «Королеве красоты» смертельно воюют за свое счастье старая беспомощная мать и одинокая и несчастная дочь. Темперамент у обеих героинь зашкаливает все мыслимые пределы, поэтому разборки выглядят то фарсом, то настоящим «кухонным боевиком».

Руслан и Людмила, А.Пушкин, романтическая фантазия

Романтическая фантазия на тему любви. Непредсказуемой, страстной, прекрасной! Фейерверк музыки, танца, таланта! Такому мастерству все возрасты покорны, и наши творческие порывы благотворны – приходите в театр всей семьёй. Вы увидите увлекательный по сюжету и яркий по форме экшен по мотивам поэмы Александра Пушкина, дерзкого, юного, неожиданного и очень современного!

Макбет, У. Шекспир, трагедия

Макбет желал вполне земных вещей: любви, спокойствия и маленького сына… Но ведьмы разрушают привычный мир. И начинается история о жажде власти, толкающей на преступление. Разум играет в жестокие игры. Красивая пластика, захватывающие сценические бои – это надо обязательно увидеть. «Макбет» – трагические столкновения, наполненные болью потерь.

Проводы белых ночей, В.Панова, мелодрама

Оттепель. Ленинград 60-х. Белые ночи… Чудесные, волшебные, безумные, загадочные… Время встреч и прощаний, надежды и разочарований. Зритель погружается в романтику питерских дворов и проспектов, в историю первой любви Валерия и Нины… Белые ночи – сплошное «быть может». В спектакле звучат джазовые и эстрадные композиции 20 века в исполнении городских музыкантов.

За закрытыми дверями, Жан-Поль Сартр, трагигротеск

Самая репертуарная пьеса Жана – Поля Сартра. «История не спеша движется к пониманию человека человеком». Кто мы друг для друга? Какая ошибка человеческой природы заставляет нас причинять боль другим? Трое, оказавшиеся в одной комнате, где ждут наказание за свои земные грехи, ищут ответы на эти вопросы. Они не знакомы и вроде бы никак не связаны друг с другом. Тем не менее каждый из них является палачом другого. Пьеса первоначально так и называлась: «Другие». Другие люди как зеркала. Ты невольно находишь в них своё отражение. Когда оно противоречит твоему пониманию самого себя, то это становится адской пыткой. И эта «пытка ближних» будет длиться вечно.

Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия

Содержание пьесы «Ужин с дураком» достаточно неожиданное, но не будем предвосхищать события. В общем, развлекать себя можно по-разному, а у богатых, как известно, свои причуды. Вот и скучающий богач Пьер ставит условие приглашённым на ужин привести с собой дурака, самого- самого настоящего. И здесь неизвестно, кому повезёт, умным или дуркам… Режиссёр – постановщик спектакля «Ужин с дураком» Людмила Исмайлова. Оформлять спектакль пригласили очень модного нынче в театральных кругах уфимского художника Альберта Нестерова. Актёрский состав блестящий. В роли Пьера – заслуженный артист РБ Сергей Сапунов. В спектакле заняты Гилюс Мингазов, Николай Пушкарёв, Артур Ишмухаметов, Артемий Зайцев, Регина Рушатова, Анжелика Гришкина