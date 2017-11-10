Самая гостеприимная «Подворотня» в мире

Фестиваль акустической песни отметил 30-летний юбилей

В 1987 году в Советском Союзе задули либеральные ветры перестройки. Разрешили кооперативы и альтернативные выборы, из тюрем начали освобождать диссидентов, на телеэкранах появилась невиданная по своему новаторству программа «Взгляд». По всей стране свободно шли фестивали и концерты, ранее существовавшие в «подполье».

Именно тогда в Стерлитамаке впервые провели рок-фестиваль акустической песни «Подворотня». К тому времени уже существовал фестиваль «Полигон», но внушительной армии фанатов рок-музыки одного мероприятия было мало. По воспоминаниям старожилов, идея «Подворотни» возникла на берегу Стерли у Вячеслава Гнусина и Глеба Чичко. Фестиваль знавал разные времена, но 30-летие он встретил в компании верных поклонников – друзей авторской самодеятельной песни.

Гала-концерт уже не в первый раз состоялся в клубе «Артель». На его открытии бессменный организатор «Подворотни» Вячеслав Сергеевич Гнусин поделился впечатлениями от встречи со знаменитыми бардами Олегом Митяевым и Юлием Кимом на фестивале «Ильменка».

Первым на сцену вышел Руслан Филипас, проживающий в Салавате. Но стерлитамакская публика его давно знает и любит. Есть за что: песни Филипаса пронизаны мягким юмором, иронией к превратностям жизни и человеческим слабостям. Людям нравится, когда к их недостаткам относятся с пониманием.

Светлана Иванова – невысокая скромная девушка. Впрочем, пела 15-летняя школьница вполне уверенно. Синглы о внутренних демонах каждого из нас органично вписывались в дух «Подворотни».

Ещё одна молодая певица Дарья Зиновьева порадовала хитом Валерия Кипелова «Я свободен». Мощной, с ноткой лиричности, композиции зал подпевал с удовольствием.

Виктор Евграфов читал стихи. По признанию автора, его дебют на «Подворотне» в 1993 году вышел неудачным.

– После первой же песни аксакал Гнусин выгнал меня со сцены, – сообщил Виктор. – Но с тех пор я только совершенствуюсь.

К стихотворной форме творческого самовыражения в этот вечер обращались и другие участники. Философские и шуточные стихи читал Вячеслав Гнусин, всех развеселили уморительные, но с глубинным подтекстом четверостишья уфимского поэта Владимира Кузьмичёва.

Негромкой красотой и душевностью авторской песни можно было насладиться, послушав выступления признанных авторов – таких, как Рамиль Фархрутдинов, Павел Осипов, Алексей Литвинов.

Публика благосклонно отнеслась к музыкальным экспериментам барда из столицы республики Александра Мичурина и шансонной лирике уфимского актёра Анатолия Полянина. «Подворотня» продолжала удивлять разнообразием жанров и манерой исполнения.

Всем участникам фестиваля организаторы вручили дипломы и памятные призы. А зрительские аплодисменты придавали авторам уверенности в благодарной силе искусства.

Владимир ПАРФИРОВ